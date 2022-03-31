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«Цмоки-Минск» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ

31 марта 2022 19:53
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Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» в очередном матче Единой лиги ВТБ в Перми не смогли одолеть местную «Парму», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки-Минск» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ-1

Наши баскетболисты после первой половины встречи уступали 10 очков – 36:46. Положение белорусской команды отнюдь не выглядело безнадежным. К тому же плей-офф все ближе, и в дополнительной мотивации для команды Вергуна нужды нет. Однако потенциала игрового ресурса белорусам не хватило. «Парма» диктовала свои правила, и уже после третьей четверти минская команда уступала 25 очков.

В итоге хозяева одержали победу над «Цмоками» со счетом 91:68.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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