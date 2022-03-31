«Цмоки-Минск» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» в очередном матче Единой лиги ВТБ в Перми не смогли одолеть местную «Парму», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши баскетболисты после первой половины встречи уступали 10 очков – 36:46. Положение белорусской команды отнюдь не выглядело безнадежным. К тому же плей-офф все ближе, и в дополнительной мотивации для команды Вергуна нужды нет. Однако потенциала игрового ресурса белорусам не хватило. «Парма» диктовала свои правила, и уже после третьей четверти минская команда уступала 25 очков.