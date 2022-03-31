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FIFA обнародовала обновлённый рейтинг сборных планеты. На каком месте Беларусь?

31 марта 2022 12:58
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Международная федерация футбола обнародовала обновленный рейтинг сборных планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

FIFA обнародовала обновлённый рейтинг сборных планеты. На каком месте Беларусь?-1

За прошедший период времени наша команда поднялась на одну строчку и занимает 93-ю позицию. Лидером реестра стала сборная Бразилии. Следом идут бельгийцы. На третьей строчке расположились действующие чемпионы мира, французы. Также в первую пятерку входят аргентинцы и англичане.

# Футбол # Фотофакт

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