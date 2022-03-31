FIFA обнародовала обновлённый рейтинг сборных планеты. На каком месте Беларусь?

За прошедший период времени наша команда поднялась на одну строчку и занимает 93-ю позицию. Лидером реестра стала сборная Бразилии. Следом идут бельгийцы. На третьей строчке расположились действующие чемпионы мира, французы. Также в первую пятерку входят аргентинцы и англичане.