Счёт серии был 1:1! Итоги матча между «Шахтёром» и «Металлургом» на Кубке Президента

Новости Беларуси. Третий матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Шахтером» и «Металлургом» обещал быть горячим и бескомпромиссным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Доказательство тому – содержание двух предыдущих поединков. Счет в серии был равным 1:1.

В третьем матче, который проходил в Солигорске, первыми отличились гости. На четвертой минуте счет открыл Владислав Наумов и вывел «Металлург» вперед – 1:0. За 7 минут до окончания первого периода Павел Чернов восстановил равновесие. Во второй трети матча активность «Металлурга» принесла свои дивиденды – Сергей Кузнецов поднял ставки своей команды, забросив шайбу в ворота «Шахтера» – 2:1.

Но вскоре Роман Горбунов счет сравнял – 2:2. А спустя несколько минут сначала Роман Малиновский, а затем Александр Жидких увеличили преимущество горняков. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу «Шахтера».