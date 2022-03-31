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«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?

31 марта 2022 18:38
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Новости Беларуси. Новый проект Президентского спортивного клуба «Дотянись до мечты» стартовал в марте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Буквально за месяц более 300 ребят из разных регионов нашей страны уже приняли участие в конкурсе.  

«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?-1

Чтобы стать участником проекта, достаточно выйти во двор и на ближайшем спортивном турнике подтянуться максимальное количество раз. 31 марта на воркаутовских столичных площадках вновь бились рекорды. Хотя в состязаниях участвуют школьники 5-11 классов, малыши с удовольствием пытались подражать.  

«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?-4

Анастасия Кулик, главный специалист Президентского спортивного клуба:  
По условиям нашего проекта, школьники с пятого по одиннадцатый класс могут снять на видео выполнение упражнения подтягивания на перекладине, разместить у себя на страничке в Instagram, поставить хештег дотянисьдомечты2022. Именно по нему мы находим эти видео и определяем победителя.  

«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?-7

Иван Черкес, участник проекта:  
Я хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз. Но я потренируюсь и буду больше пытаться, идти к мечте.  

«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?-10

Проект «Дотянись до мечты-2022» завершится 2 мая, а победители в трех возрастных категориях будут объявлены 6 мая. Примечательно, данная акция проложила дорогу еще одной новинке – «Футбол для всех». В этом конкурсе будут отмечены лучшие по набиванию футбольного мяча. Сюда может заявиться абсолютно любой человек, невзирая на возраст.  

# Конкурс # Анастасия Кулик # Иван Черкес # Лионель Месси # Фотофакт

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