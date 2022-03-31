«Хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз». Что за конкурс проводит Президентский спортивный клуб?

Новости Беларуси. Новый проект Президентского спортивного клуба «Дотянись до мечты» стартовал в марте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Буквально за месяц более 300 ребят из разных регионов нашей страны уже приняли участие в конкурсе.

Чтобы стать участником проекта, достаточно выйти во двор и на ближайшем спортивном турнике подтянуться максимальное количество раз. 31 марта на воркаутовских столичных площадках вновь бились рекорды. Хотя в состязаниях участвуют школьники 5-11 классов, малыши с удовольствием пытались подражать.

Анастасия Кулик, главный специалист Президентского спортивного клуба:

По условиям нашего проекта, школьники с пятого по одиннадцатый класс могут снять на видео выполнение упражнения подтягивания на перекладине, разместить у себя на страничке в Instagram, поставить хештег дотянисьдомечты2022. Именно по нему мы находим эти видео и определяем победителя.

Иван Черкес, участник проекта:

Я хочу стать как футболист Месси, только я подтягиваюсь 15 раз. Но я потренируюсь и буду больше пытаться, идти к мечте.