Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Я вот, наверное, с самого детства для себя выработала, может быть, автоматом – тогда я, конечно, этого всего не понимала, но я радовалась каждому дню. Радовалась тому, что есть, радовалась даже в тех невзгодах и печалях, которые бывали, я старалась искать позитив. Я до сих пор так живу.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Почему невзгоды и печали?
Наталья Цилинская:
Я росла с бабушкой и дедушкой. Не было рядом мамы с папой. Мамы сначала не было, потом её не стало. И бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее.
Не знаю, я всё время радуюсь чему-то. Но это, знаете, не смех без причины. Просто жить хорошо!
Вадим Щеглов:
Каким было Ваше детство? Вы сами из Минска?