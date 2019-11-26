Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

26 ноября 2019 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Я вот, наверное, с самого детства для себя выработала, может быть, автоматом – тогда я, конечно, этого всего не понимала, но я радовалась каждому дню. Радовалась тому, что есть, радовалась даже в тех невзгодах и печалях, которые бывали, я старалась искать позитив. Я до сих пор так живу. 

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Почему невзгоды и печали?

Наталья Цилинская:
Я росла с бабушкой и дедушкой. Не было рядом мамы с папой. Мамы сначала не было, потом её не стало. И бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее.

Не знаю, я всё время радуюсь чему-то. Но это, знаете, не смех без причины. Просто жить хорошо!

Вадим Щеглов:
Каким было Ваше детство? Вы сами из Минска?

Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»-1

Наталья Цилинская:
Да, буквально тут рядом, за «железкой» росла. И здесь было всё по-другому – было дико. Но мы здесь обитали летом почти каждые выходные.

Вадим Щеглов:
Тренировки здесь были?

Наталья Цилинская:
Какие тренировки?! Ещё до тренировок… Мы тут знали каждый островок. Мы ходили сюда с бамбуковыми удочками… Ой, здесь всё детство прошло.

Вадим Щеглов:
Вы рыбачили?

Наталья Цилинская:
С пацанами я росла. Конечно. 

# Брак и семья # Наталья Цилинская

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»
26 ноября 2019 13:45

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно
26 ноября 2019 12:33

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно

Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше
26 ноября 2019 12:15

Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше