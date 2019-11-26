Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Я вот, наверное, с самого детства для себя выработала, может быть, автоматом – тогда я, конечно, этого всего не понимала, но я радовалась каждому дню. Радовалась тому, что есть, радовалась даже в тех невзгодах и печалях, которые бывали, я старалась искать позитив. Я до сих пор так живу.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Почему невзгоды и печали?

Наталья Цилинская:

Я росла с бабушкой и дедушкой. Не было рядом мамы с папой. Мамы сначала не было, потом её не стало. И бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее.

Не знаю, я всё время радуюсь чему-то. Но это, знаете, не смех без причины. Просто жить хорошо!

Вадим Щеглов:

Каким было Ваше детство? Вы сами из Минска?