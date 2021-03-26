Кто будет судить матч Беларусь – Эстония? УЕФА назначил арбитров на квалификации ЧМ

Новости Беларуси. Матч футбольных сборных Беларуси и Эстонии рассудит ирландская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». УЕФА сделал назначения на предстоящие дуэли квалификации чемпионата мира.
Новости Беларуси. Матч футбольных сборных Беларуси и Эстонии рассудит ирландская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». УЕФА сделал назначения на предстоящие дуэли квалификации чемпионата мира.
Главным судьей встречи, которая пройдет 27 марта на минском стадионе «Динамо», стал Роберт Хеннесси. Он рефери ФИФА. Помогать ему будут Аллен Линч и Эмметт Динан. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по минскому времени. Для дружины Михаила Мархеля это будет дебют в нынешнем отборе.
А совсем недавно мы разошлись миром с Гондурасом в «товарняке» – 1:1. Испортить себе настроение успели и эстонцы. Правда, еще больше нас, ведь они на старте квалификации в пух и прах были разгромлены чехами – 2:6.