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Кто будет судить матч Беларусь – Эстония? УЕФА назначил арбитров на квалификации ЧМ

26 марта 2021 20:41
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Новости Беларуси. Матч футбольных сборных Беларуси и Эстонии рассудит ирландская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». УЕФА сделал назначения на предстоящие дуэли квалификации чемпионата мира.

Кто будет судить матч Беларусь – Эстония? УЕФА назначил арбитров на квалификации ЧМ-1

Главным судьей встречи, которая пройдет 27 марта на минском стадионе «Динамо», стал Роберт Хеннесси. Он рефери ФИФА. Помогать ему будут Аллен Линч и Эмметт Динан. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по минскому времени. Для дружины Михаила Мархеля это будет дебют в нынешнем отборе.

Кто будет судить матч Беларусь – Эстония? УЕФА назначил арбитров на квалификации ЧМ-4

А совсем недавно мы разошлись миром с Гондурасом в «товарняке» – 1:1. Испортить себе настроение успели и эстонцы. Правда, еще больше нас, ведь они на старте квалификации в пух и прах были разгромлены чехами – 2:6.

# Футбол Беларуси # Роберт Хеннесси # Эмметт Динан # Аллен Линч # Фотофакт

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