Кто будет судить матч Беларусь – Эстония? УЕФА назначил арбитров на квалификации ЧМ

Новости Беларуси. Матч футбольных сборных Беларуси и Эстонии рассудит ирландская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». УЕФА сделал назначения на предстоящие дуэли квалификации чемпионата мира.

Главным судьей встречи, которая пройдет 27 марта на минском стадионе «Динамо», стал Роберт Хеннесси. Он рефери ФИФА. Помогать ему будут Аллен Линч и Эмметт Динан. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по минскому времени. Для дружины Михаила Мархеля это будет дебют в нынешнем отборе.