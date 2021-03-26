Молодёжная сборная Беларуси по футболу победила Армению в товарищеском матче

Новости Беларуси. Национальная футбольная сборная готовится провести официальный матч, а наша молодежка сыграла товарищеский. Случилось это на сборе в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда, составленная из игроков до 21 года, была сильнее сверстников из Армении. Героем противостояния стал Богомольский. Он принес нам победу на 88-й минуте, сделав счет окончательным. А в середине первого тайма отличился Ложкин. Между двумя взятиями ворот в исполнении белорусов случился гол хозяев. Итог – 2:1 в нашу пользу. Этот спарринг – один из этапов подготовки к старту отборочного турнира континентального первенства.