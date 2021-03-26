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Жлобинский «Металлург» победил «Юность» в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею

26 марта 2021 20:48
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Новости Беларуси. «Юность» могла стать вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею. Для этого нужно было в родных стенах победить жлобинский «Металлург». Однако «сталевары» преподнесли сенсацию, взяв верх и перенеся выяснение отношений на домашнюю территорию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинский «Металлург» победил «Юность» в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею-1

Первый период остался за «Юностью» – все-таки минчане действовали на правах хозяев. Да и счет в серии 3:1 позволял не особенно заботиться о сохранности своих владений. Итогом преимущества стали голы в исполнении Парфеевца и Демченко. И только когда окончательно запахло жареным, «волки» встрепенулись. До конца первого периода они смогли отквитать одну шайбу. Во втором отрезке «Металлург» забросил еще раз, окончательно возродив интригу.

Жлобинский «Металлург» победил «Юность» в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею-4

Тут уже «Юность» занервничала, но ничего путного сделать не смогла. И когда на горизонте замаячил овертайм, свое веское слово сказал Пинчук. Он вогнал хозяев в ступор и принес викторию «Металлургу» – 3:2. Таким образом, он сократил отставание в серии 2:3.

Следующий матч состоится в Жлобине.

# Хоккей Беларуси # Максим Парфеевец # Валентин Демченко # Фотофакт

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