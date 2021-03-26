Жлобинский «Металлург» победил «Юность» в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. «Юность» могла стать вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею. Для этого нужно было в родных стенах победить жлобинский «Металлург». Однако «сталевары» преподнесли сенсацию, взяв верх и перенеся выяснение отношений на домашнюю территорию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый период остался за «Юностью» – все-таки минчане действовали на правах хозяев. Да и счет в серии 3:1 позволял не особенно заботиться о сохранности своих владений. Итогом преимущества стали голы в исполнении Парфеевца и Демченко. И только когда окончательно запахло жареным, «волки» встрепенулись. До конца первого периода они смогли отквитать одну шайбу. Во втором отрезке «Металлург» забросил еще раз, окончательно возродив интригу.
Тут уже «Юность» занервничала, но ничего путного сделать не смогла. И когда на горизонте замаячил овертайм, свое веское слово сказал Пинчук. Он вогнал хозяев в ступор и принес викторию «Металлургу» – 3:2. Таким образом, он сократил отставание в серии 2:3.
Следующий матч состоится в Жлобине.