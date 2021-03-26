Жлобинский «Металлург» победил «Юность» в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» могла стать вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею. Для этого нужно было в родных стенах победить жлобинский «Металлург». Однако «сталевары» преподнесли сенсацию, взяв верх и перенеся выяснение отношений на домашнюю территорию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался за «Юностью» – все-таки минчане действовали на правах хозяев. Да и счет в серии 3:1 позволял не особенно заботиться о сохранности своих владений. Итогом преимущества стали голы в исполнении Парфеевца и Демченко. И только когда окончательно запахло жареным, «волки» встрепенулись. До конца первого периода они смогли отквитать одну шайбу. Во втором отрезке «Металлург» забросил еще раз, окончательно возродив интригу.