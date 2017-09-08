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Обрушение трибуны в цирке-шапито в Заславле: все пострадавшие выписаны из больницы

08 сентября 2017 07:20
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Новости Беларуси. Все пострадавшие в результате обрушения трибуны цирка-шапито в Заславле выписаны. Инцидент произошел накануне вечером. Перед началом выступления, когда зрители рассаживались по своим местам, рухнула часть металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение трибуны в цирке-шапито в Заславле: все пострадавшие выписаны из больницы-1

На место оперативно прибыли медики и сотрудники МЧС. Помощь потребовалась шестерым. Среди них двое детей и одна беременная девушка. Последняя в шоковом состоянии была доставлена во 2-ой роддом Минска. Остальные – в областную больницу.

Идет проверка всех обстоятельств случившегося.

В отношении директора цирка возбуждено уголовное дело – здесь подробнее

# Обрушение дома

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