Обрушение трибуны в цирке-шапито в Заславле: все пострадавшие выписаны из больницы

Новости Беларуси. Все пострадавшие в результате обрушения трибуны цирка-шапито в Заславле выписаны. Инцидент произошел накануне вечером. Перед началом выступления, когда зрители рассаживались по своим местам, рухнула часть металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.