ЧБ по хоккею. Победа далась не легко – «Шахтёр» одолел «Химика» со счётом 3:1

Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате были сыграны очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер первенства – солигорский «Шахтер» – был сильнее «Химика».
Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате были сыграны очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер первенства – солигорский «Шахтер» – был сильнее «Химика».
Правда, победа далась нелегко. В стартовом отрезке «горняки» отличились дважды. Это позволило им не сильно волноваться за исход. Однако в дебюте второго отрезка новополоцкий клуб непрозрачно намекнул на камбэк. Но в заключительной 20-минутке «Шахтер» забросил в третий раз.
А под занавес дуэли забил и «Химик», но шайба не была засчитана. Финальные цифры – 3:1. С аналогичным результатом «Локомотив» взял верх над «Динамо» из Молодечно. 19 января в экстралиге пройдут четыре матча.
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