ЧБ по хоккею. Победа далась не легко – «Шахтёр» одолел «Химика» со счётом 3:1

Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате были сыграны очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер первенства – солигорский «Шахтер» – был сильнее «Химика».

Правда, победа далась нелегко. В стартовом отрезке «горняки» отличились дважды. Это позволило им не сильно волноваться за исход. Однако в дебюте второго отрезка новополоцкий клуб непрозрачно намекнул на камбэк. Но в заключительной 20-минутке «Шахтер» забросил в третий раз.