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ЧБ по хоккею. Победа далась не легко – «Шахтёр» одолел «Химика» со счётом 3:1

19 января 2023 13:03
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Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате были сыграны очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер первенства – солигорский «Шахтер» – был сильнее «Химика».  

ЧБ по хоккею. Победа далась не легко – «Шахтёр» одолел «Химика» со счётом 3:1-1

Правда, победа далась нелегко. В стартовом отрезке «горняки» отличились дважды. Это позволило им не сильно волноваться за исход. Однако в дебюте второго отрезка новополоцкий клуб непрозрачно намекнул на камбэк. Но в заключительной 20-минутке «Шахтер» забросил в третий раз.  

ЧБ по хоккею. Победа далась не легко – «Шахтёр» одолел «Химика» со счётом 3:1-4

А под занавес дуэли забил и «Химик», но шайба не была засчитана. Финальные цифры – 3:1. С аналогичным результатом «Локомотив» взял верх над «Динамо» из Молодечно. 19 января в экстралиге пройдут четыре матча.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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