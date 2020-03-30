Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам
Новости Беларуси. В обычном режиме продолжает тренироваться главная хоккейная команда страны, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В распоряжении Михаила Захарова 13 хоккеистов.
29 марта сборную покинул вратарь Андрей Грищенко. А вот Андрей Костицын впервые после долгого перерыва вышел на лед.
Андрей Костицын, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Чувствую великолепно. Было небольшое повреждение руки, поэтому требовалось какое-то время, чтобы заживить эту рану, чтобы болячка не беспокоила. Сейчас я уже приступил к тренировкам, надо тренироваться.
В ближайшее время тренерский штаб рассчитывает на игроков, которые вернулись из Северной Америки. По словам Михаила Захарова, на пике в кэмпе будут работать 20-22 хоккеиста. Планируется, что сбор продлится до конца апреля.