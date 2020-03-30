Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам

Новости Беларуси. В обычном режиме продолжает тренироваться главная хоккейная команда страны, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

В распоряжении Михаила Захарова 13 хоккеистов.

29 марта сборную покинул вратарь Андрей Грищенко. А вот Андрей Костицын впервые после долгого перерыва вышел на лед.