ЧМ по хоккею: 9 мая сборная России обыграла белорусов

Новости Беларуси. 9 мая на чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси сошлась в принципиальной битве с соседями из России.

После громкой виктории белорусов над американцами со счётом 5:2 к субботней встрече белорусские хоккеисты подходили в ранге скрытых лидеров группы В. Однако вряд ли это делало их фаворитами в поединке с россиянами. Да, виктория над восточными соседями могла заранее подарить команде Дэйва Льюиса такую желанную путевку в четвертьфинал, но сборная России — соперник сложный. Действующие чемпионы мира серьезно настраивались на поединок, ведь терять очки им было никак нельзя.

Встреча началась по привычной для нас схеме — соперник атаковал, мы отбивались. На первый перерыв дружины уходили при счете 1:0 в пользу россиян. Однако второй и третий периоды расставили все по своим местам. Белорусы пропустили еще шесть раз, и финальная сирена зафиксировала на табло ужасающие цифры — 0:7.

Помимо чувствительного проигрыша, огорчает и потеря Кевина Лаланда, который был заменен из-за травмы. Однако посыпать голову пеплом рано. Шансы на попадание в восьмёрку сильнейших у белорусских хоккеистов по-прежнему высокие, сообщили в программе «СТВ-спорт».