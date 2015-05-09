В Минске завершился международный турнир по боксу памяти героя СССР Виктора Ливенцева

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Награды соревнований разыграли более 80 участников из 10 стран. Соперниками наших ребят стали гости со всего постсоветского пространства, которые привезли в белорусскую столицу сильнейшие составы.

В финальные бои своих весовых категорий пробились семь представителей Беларуси. Ветераны нашей команды Вазген Сафарьянц и Виталий Бондаренко подтвердили свой высокий уровень. А вот молодежь проявила себя не столь удачно, поэтому у руководителя Федерации все же есть претензии к тренерскому составу.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации бокса:

Некоторые боксеры не выдерживают трех раундов. Это сказывается и на проведении боя. Моя задача сегодня – общий уровень подготовки сборной, которая будет боксировать на очень важном предстоящем форуме в Баку, причем основная задача у нас – это 1-3 места.

По итогам турнира памяти Виктора Ливенцева возможны изменения в составе делегации на Европейские игры в Баку.

Вся сложность в том, что между Играми и континентальным форумом в Софии, который пройдет в августе, слишком короткий промежуток времени. А значит боксерам будет нелегко найти оптимальный период для выхода на пик формы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».