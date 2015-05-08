БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси по гандболу

Новости Беларуси. В розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу в четверг стал известен обладатель почетного трофея, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В финале, который проходил в Бресте, встретились давние соперники – БГК имени Мешкова и минский СКА.

Встреча, по традиции проходила в упорной борьбе. В концовке, правда, гости оторвались на расстояние в три мяча, но брестчане настигли.

29:29 по итогам основного времени и впереди два дополнительных тайма. Они больше удались гандболистам БГК, которые праздновали успех с преимуществом в один мяч — 32:31.