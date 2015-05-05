Любовь Черкашина: Минску реально принять чемпионат мира по художественной гимнастике

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина.

Первый вопрос будет неожиданный. Хоккей смотришь?

Любовь Черкашина:

Да. Как мне? Молодцы, обыграли Словению. И даже Андрюха Стась забил, красавец.

К гимнастике. Сильнейшие «художницы» гостили на неделе в Минске. Белорусская столица во второй раз в истории принимала чемпионат Европы. Сухие цифры таковы: у нас 9 медалей, награда высшей пробы у юниорок в групповых упражнениях с мячами, лидер национальной команды Мелитина Станюта взошла на пьедестал во всех отдельных видах.

Люба, что было на ковре, кто-то сам видел, кто-то слышал, кто-то представляет. А что было за кулисами? Что девушки делали в свободное время? И вообще было ли оно?

Любовь Черкашина:

Что было за кулисами? Да почти то же самое, что вы и видели, только немножко с большим количеством усердия, пота, каких-то проблем, каких-то слез. Боролись, чтобы выйти на площадку и показать хороший уровень белорусской художественной гимнастики. И, конечно, не обходили нас ни травмы, ни какие-то внутренние проблемы, но справились, в нужный момент собрались. И Мелита, и Катя смогли, юниорская групповая так вообще подтвердила, что они лучшие в Европы. Для меня это просто фантастика. Я была уверена, что если у них все сложится, они просто обязаны быть первыми. И все сложилось.

На прошлом домашнем чемпионате вы принимали участие как спортсменка. А теперь – тренер. Насколько разные ощущения и эмоции?

Любовь Черкашина:

На 180 градусов разные, потому что когда ты спортсмен, ты чувствуешь одно, когда ты тренер – абсолютно другое. И в первый день соревнований я подошла к Мелите, готовя ее на площадку, и сказала: «Мелита, я тебе так завидую. Вот реально, так завидую. Ты сейчас выйдешь и будешь кайфовать. Ты будешь чувствовать поддержку трибун». На что Мелита мне сказала: «Я тебе тоже немножко завидую в этом плане, потому что все равно стресс». Я ее понимаю. Но я тоже для себя получила такое количество адреналина, такие переживания. Стоишь и не понимаешь, почему так руки сжимаются, почему вот так, почему за крестик тянется рука. Стоя за ковром, все равно хочется помочь, хотя я понимаю реально, что это просто в голове такая каша. Что если Мелита готова, она сделает, если не готова, она просто не сделает. Но готова.

Что же касается россиянок. Так ли они непобедимы?

Любовь Черкашина:

Это вообще, по-моему, вопрос с оскоминой, из области «расскажите секрет российской сборной». Спросите, наконец-то, у россиянок их секрет. Я не знаю.

Люба, этот вопрос всегда есть. В настольном теннисе спрашивают, можно ли победить китайцев. В футболе – как обыграть бразильцев. Поэтому вот тебе такой вопрос.

Любовь Черкашина:

И в гимнастике. Но как-то надо. На самом деле, когда мы крутимся в своей кухне, в художественной гимнастике, мы реально понимаем, где россиянки сильнее, где лучше. И мы себя не сравниваем, мы стараемся в своей семье подниматься и расти, становиться лучше. И я думаю, что у нас это получается, потому что даже если посмотреть на наш чемпионат Европы, который мы провели сейчас в Минске, видно, что уже две белорусские гимнастки реально поджимают. И реально приятнее смотреть и на российских гимнасток, и на наших. И многие болельщики говорили, что им больше Катя Галкина понравилась. В плане какой-то эмоциональности, еще чего-то. Но это никак не убирает уровень российской гимнастики. Той же Кудрявцевой и Мамун. Когда смотришь на Кудрявцеву с мячом и понимаешь, что ты вообще ее не судишь. Ты просто вообще не понимаешь, как она все это прошла. Она закончила – дайте ей две золотых медали. Пожалуйста, нам не жалко.

Секрет в том, что держава мощная, финансирование хорошее, базы отличные, детей много, в школах все занимаются, наверное, художественной гимнастикой. Выбрать есть из кого. А мы в основном сохраняем.

Это здорово, Люба, то, что у нас художественная гимнастика, то, что у нас переходят традиции. Была медаль твоя в Лондоне. Будет наверняка в Рио. У Мелиты или у Кати Галкиной – тут уже вопрос, я понял, пока фифти-фифти.

Любовь Черкашина:

Нам вообще бы ваша уверенность, Сергей, вообще бы далеко пошли.

На этом чемпионате Европы Галкина – просто открытие.

Любовь Черкашина:

Да, я с вами соглашусь. Я за нее безумно рада, что у нее все получилось, что она где-то сломала стереотип художественной гимнастики, что без какого-то рейтинга сделать невозможное – взобраться на пьедестал. У нее это получилось. И что еще больше радует, что получилось двух белорусок увидеть на пьедестале. Вот это такой бальзам на душу, и такая мотивация для дальнейшей работы. Колоссальная.

А не могло быть так, чтобы Галкина разделила третье место и с азербайджанкой? Когда ее лишили третьего места и отдали сборной Азербайджана после их протеста.

Любовь Черкашина:

Знаете, какую фразу я сказала Кате Галкиной? Конечно, она расстроилась, но я сказала так: «Катя, ты не поверишь: протест Азербайджана поднял твой рейтинг еще выше. Потому что ты победила на ковре, а не за ним».

И так просто с тобой не справиться.

Любовь Черкашина:

Абсолютно.

Люба, все-таки маленьким звездочкам очень полезно смотреть на старшее поколение, на маститых спортсменок. А вы, гимнастки, участвуете в каких-то мастер-классах или, может, передаете опыт как-то малышам?

Любовь Черкашина:

Конечно. Я еще до того, как стала призером Олимпийских игр, всегда мечтала: если у меня будет олимпийская медаль, я обязательно воспользуюсь своим положением и буду вообще лезть вот все дырки, чтобы обучить художественной гимнастике. И я этим занимаюсь. И помимо этого я курирую 2003, 2004 годы рождения. То есть то, что будет у нас в будущем. Те дети, которые поедут на Юношеские Олимпийские игры. Мы их всех целенаправленно собираем в Стайках, проводим сборы. На неделю со всех областей. И у детей загораются глаза. Если вы видели, не открытии, на шоу, был номер «Васильки». Это дети, которых я курирую, которых мы собрали специально на этот массовый номер – 42 человека. И эти дети не только из Минска. И я думаю, что это даст толчок в областях, им захочется. Потому что дети видели своими глазами, что такое художественная гимнастика. Они могли сфотографироваться с Кудрявцевой, с Мамун, со Станютой, с Резадиновой.

Меняется ли художественная гимнастика? Скажем, сильно ли она отличается времен Алины Кабаевой или, еще раньше, Ларисы Луньяненко, твоего времени и нынешняя? Она сильно меняется или остается приблизительно такой же, как и была?

Любовь Черкашина:

Меняется. Единственное, я вспоминаю, наверное, правила 2004-2006 годов. Вот там был маразм. Правда. Мы просто убивали гимнастику. Мы ухитрялись сделать в минуту 20 прыжков. Мы просто подходили к тренеру и говорил: «Можно, пожалуйста, делать без прыжков? Мы просто не можем». Я помню, как орала Жукова, когда у нее просто забивались ноги. Ложилась в конце прогона и говорила: «Я просто вообще никуда не пойду. Я не встану. Выгоняйте меня, что хотите делайте». Сейчас, конечно, сделали больше на какую-то эмоциональность, я думаю, ставили танцевальные дорожки, чтобы мы наконец-то начали показывать характер упражнения. Потому что когда было много элементов: раз махнул, два махнул – закончилась «Кармен». И нечем вообще ее выразить. Сейчас, конечно, у тебя есть определенные восемь секунд, ты должен пройти, показать, что здесь была «Кармен». И это уже становится понятно. Плюс они возвращают работу предметам на том уровне, когда даже зрители понимают, что немножко с эффектом «вау». То есть то, что показывает Кудрявцева, что показывает Мамун. Те риски, которые делает Станюта. И, допустим, если посмотреть сейчас на упражнения Галкиной, просто сидишь, смотришь и не понимаешь, как она это сделала. И я, допустим, как тренер и бывшая гимнастка тоже иногда думаю, как она это делает. Одному богу известно. Раз, сюда, потом бросила, сделала пять кувырков, поймала. Молодец, сделала. И сидишь и реально не знаешь, какое замечание человеку сделать. Такая сейчас гимнастика. И, конечно, если потерял, то и наказывают дорого.

И самое сложно, над чем боремся с Международной федерацией гимнастики, чтобы она стала понятна и объективна для зрителя. Потому что, читая даже некоторые форумы, реально иногда смеюсь: некоторые рассуждают просто со стороны зрителя: «Как так, не дали медаль? Она же так классно сделала». Ребята, вы посмотрите ее карточку упражнения записанного. И то, она вообще не сделала половину. Вам кажется, что все было здорово, а на самом деле со стороны специалиста – нездорово. И сейчас пытаемся на следующий цикл сделать такие правила, чтобы даже зритель мог понять, что все-таки что-то было не то. Да, красиво, но это спорт.

Чтобы любой дядя Вася пришел и мог определить, сделала или не сделала. Художественная гимнастика сейчас очень трудно смотрится. Она смотрится изящно, красиво, эстетически, но в спортивном понимании она, конечно, сейчас сложновата.

Любовь Черкашина:

То есть никто не видит никакого гола и не понимает, что вообще.

Все просто в хоккее: забросил – кричи «Ура!» Значит наши победили.

Насколько реально, на твой взгляд, Минску принять чемпионат мира?

Любовь Черкашина:

Я думаю, что реально. Надо пробовать подавать заявки. Базы шикарные у нас есть для проведения, гостиниц достаточно, уровень гимнастики на высочайшем уровне. И, что самое главное, у нас публика, которая принимает художественную гимнастику. Это тоже надо учитывать, потому что у нас прошлый чемпионат мира был в Турции. Но, конечно, в Турцию лучше ездить отдыхать. Вот и все. Не хватало такого, что делает гимнастка, а зрители ее поддерживают, и гимнастка на ковре понимает, что это здорово. Я думаю, что мы сможем провести чемпионат. Просто это еще больше потребует и финансов, и усилий, и нервов Ирины Юрьевны Лепарской.

Нервов Ирины Юрьевны Лепарской, мне кажется, хватит еще на десятерых.

Любовь Черкашина:

Она уже как-то сомневается, на самом деле. Но, конечно, если она возьмется за это, она это сделает.

К тому же у нее достойная смена. Одна из них – Любовь Черкашина.