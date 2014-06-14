ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Италии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Италии представлена в группе «D» вместе с командами Уругвая, Коста-Рики и Англии.

Чезаре Пранделли, тренер сборной по футболу (Италия):

Нам выпала сложная группа, но мы не боимся. Первое задание — выйти в плей-офф, желательно с первого места.

У нас в стране кое-кто думает, что Италия — самая сильная и талантливая, но это не так. Мы не лучшие, но способны обыгрывать лучших за счет командного духа.

Будучи одной из сильнейших сборных мира, итальянцы практически не пропускают главные футбольные форумы. Но стабильность – не их конек.

Итальянский футбол в последние годы переживает сложные времена: клубы не могут добиться значимых успехов в Лиге чемпионов, а на предыдущем чемпионате мира в ЮАР сборная не смогла квалифицироваться из группы, пропустив вперед Парагвай, Словакию и даже Новую Зеландию.

При этом итальянцы завоевали серебряные медали на чемпионате Европы-2012. А ранее, в 2006, стали чемпионами мира в Германии, обыграв французов в скандальном финальном матче, который закончился конфликтом Зидана и Матерацци.

К слову, это золото у сборной Италии не единственное. Чемпионами футболисты становились в 1934, 1938, 1982. Еще дважды добирались до финала, но уступали соперникам в битве за кубок, один раз примеряли бронзовые медали.

Так что в Бразилии от подопечных Пранделли можно ожидать чего угодно.

Джанлуиджи Буффон, голкипер (Италия):

Я сегодня не могу сказать с уверенностью, что Италия может дойти до финала, но, думаю, наша сборная за последнее время превратилась в единый коллектив. Теперь мы способны преподнести сюрприз. Фавориты турнира – Бразилия, Испания, Германия и Аргентина. Но Италия может рассчитывать на большее, чем, к примеру, Англия и Уругвай.

В Бразилию коуч «Скуадры адзурры» везёт опытную команду. Сегодня ее невозможно представить без Буффона – основного голкипера сборной в XXI веке. Главными защитниками выступают Джорджио Кьеллини – Леонардо Бонуччи, в полузащите – Пирло, в нападении – Марио Баллотелли.

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Окончательный состав сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Перин, Сальваторе Сиригу.

Защитники: Иньяцио Абате, Маттиа Де Шильо, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттео Дармиан, Габриэль Палетта.

Полузащитники: Альберто Аквилани, Антонио Кандрева, Даниэле Де Росси, Клаудио Маркизио, Андреа Пирло, Тиагу Мотта, Марко Верратти, Марко Пароло.

Нападающие: Марио Балотелли, Антонио Кассано, Алессио Черчи, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.

Главный тренер: Чезаре Пранделли.