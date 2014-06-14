ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Англии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Англии представлена в группе «D» вместе с командами Италии, Уругвая и Коста-Рики.

Пожалуй, впервые за многие годы от участия сборной Англии в чемпионате мира не ждут много. По крайней мере букмекеры и болельщики. Причиной этому – нелегкие соперники в группе и обновленный молодой состав команды.

Тренер англичан Рой Ходжсон, который в разное время возглавлял команды Швейцарии, Финляндии и сборную Объединенных Арабских Эмиратов, решил добавить в команду молодой крови.

Самому юному - Люку Шоу из «Саутгемптона» всего 18, недалеко ушли Рахим Стерлинг (19 лет), Алекс Окслейд-Чемберлен и Росс Баркли (по 20 лет), 22-летний Джек Уилшир, 23-летние Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек…. Остались, правда, и представители старой гвардии - несменный капитан команды 33-летний Стивен Джерард, вице-капитан Фрэнк Лэмпард, которому во время чемпионата мира исполнится 36 лет, и звезда английской команды - 28-летний любимчик поклонников «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

В итоге, средний возраст сборной Англия составил – 26 лет и 207 дней. И это 9 показатель из 32.

Сами футболисты туманного Альбиона таким раскладом вполне довольны.

Уэйн Руни, футболист (Англия):

Это лучший состав сборной Англии, который я помню. Наша единственная слабость – в команде есть игроки, у которых нет опыта игры на подобных турнирах. Не знаю, чего ожидать от сборной на чемпионате мира в Бразилии. Думаю, мы можем удивить всех и далеко продвинуться в турнире.

Руни делать громкие прогнозы боится, а вот легенда мирового футбола, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле считает, что сборная Англии способна составить конкуренцию в борьбе за победу на чемпионате мира.

Пеле, футболист (Бразилия):

Думаю, Англия, как и Бразилия, Италия или Франция, имеет определенную репутацию. Это команды, которые всегда выступают на чемпионате мира. Бразилия должна быть готова к встрече с англичанами в плей-офф. Такого соперника нужно уважать. У них абсолютно такие же шансы на успех, как и у нас.

Положительную репутацию Англии (которая, кстати, является родительницей футбола) создает одна из лучших в мире премьер-лиг, и уж никак не достижения на чемпионах мира. Единственный титул Англия получила в далеком 1966 году под руководством Альфа Рамсея, обыграв в финале немецкую сборную со счетом 4:2. И эта победа вдвойне ценна для англичан: мундиаль был домашним. Стадион «Уэмбли» в Лондоне собрал 98 тысяч зрителей.

После этого сборная ни разу не выходили в финал мировых первенств, лучшим результатом становился выход в четвертьфинал в 1986, 2002 и 2006 годах. На чемпионате мира в ЮАР Англия дошла до 1/8 финала, где со счетом 4:1 была разгромлена немцами.

На чемпионатах Европы Англия дважды выигрывала бронзовые награды: в 1968 и в 1996 годах. На Евро-2012 англичане прошли в четвертьфинал, где уступили будущим финалистам турнира – итальянцам – в серии послематчевых пенальти.

Что касается букмекерских ставок, то грядущий чемпионат мира по футболу должен стать самым популярным турниром в истории любителей прогнозов. По отчетам британских контор, в одном только Соединенном Королевстве поклонниками футбола сделаны ставки на сумму более 800 миллионов фунтов (€645 млн). Правда, в число фаворитов свою сборную англичане не выводят. Вероятным победителем чаще всего называют страну-хозяйку мундиаля, а точнее сборную Бразилии. Следом - Аргентина. Наибольшие шансы на выход в финал среди европейских команд у сборной Германии.

Окончательный состав сборной Англии:

Вратари: Фрэйзер Форстер, Бен Фостер, Джо Харт.

Защитники: Лейтон Бэйнс, Гэри Кэйхилл, Фил Ягилка, Глен Джонсон, Фил Джоунс, Крис Смоллинг, Люк Шоу.

Полузащитники: Росс Баркли, Стивен Джеррард, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Фрэнк Лэмпард, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джек Уилшир.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Дэниэл Старридж, Рики Ламберт, Уэйн Руни, Дэнни Уэлбек.

Главный тренер: Рой Ходжсон.