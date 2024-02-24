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Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Италии в полуфинале ЧМ

24 февраля 2024 18:18
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Сборная Беларуси по пляжному футболу не смогла выйти в титульный поединок чемпионата мира. Преградили путь наши парням действующие триумфаторы Европы – итальянцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Италии в полуфинале ЧМ-1

Обидное и досадное поражение. Белорусы уже в первом отрезке вырвались вперед с преимуществом в несколько мячей. Однако соперники смогли сравнять. В итоге основное время дуэли закончилось со счетом 3:3. Овертайм победителя не выявил. И судьба путевки в финал решилась в серии послематчевых пенальти, где более точными были итальянцы. Теперь подопечные Николаса Альварадо сразятся за бронзовые медали мундиаля. 25 февраля белорусам предстоит поединок с дружиной Ирана, которая сегодня со счетом 2:3 уступила коллективу из Бразилии.

# Футбол

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