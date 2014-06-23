ЧМ-2014 в Бразилии. Криштиану Роналду: Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой

Новости Португалии. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей в матче чемпионата мира-2014 со сборной США признался, что у его родной команды нет шансов выиграть чемпионат мира в Бразилии

Криштиану Роналду:

Почему Португалии так тяжело на чемпионате мира? У нас позади длинный сезон. Хотя, то же самое могут сказать футболисты всех сборных. Мы никогда не были фаворитами этого первенства. Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой. Да, в футболе все возможно, но ведь есть команды, которые гораздо сильнее нас и больше заслуживают победы.

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Напомним, Португалия встречалась со сборной США в понедельник, 23 июня. На последней, 95-ой минуте Силвештре Варела благодаря голевой передаче Криштиану Роналду подарил португальцам шанс на выход в плей-офф.