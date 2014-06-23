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ЧМ-2014 в Бразилии. Криштиану Роналду: Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой

23 июня 2014 12:15
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Новости Португалии. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей в матче чемпионата мира-2014 со сборной США признался, что у его родной команды нет шансов выиграть чемпионат мира в Бразилии

Криштиану Роналду:
Почему Португалии так тяжело на чемпионате мира? У нас позади длинный сезон. Хотя, то же самое могут сказать футболисты всех сборных. Мы никогда не были фаворитами этого первенства. Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой. Да, в футболе все возможно, но ведь есть команды, которые гораздо сильнее нас и больше заслуживают победы.

Почему Криштиану Роналду самый дорогой футболист в мире и почему на теле спортсмена нет ни одной татуировки? Читайте здесь!

Напомним, Португалия встречалась со сборной США в понедельник, 23 июня. На последней, 95-ой минуте Силвештре Варела благодаря голевой передаче Криштиану Роналду подарил португальцам шанс на выход в плей-офф. 

2:2. Ничья в матче Португалия – США. Как это было? Смотрите здесь!

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду

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