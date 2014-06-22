ЧМ-2014 по футболу. Португалия и США сыграли вничью - 2:2

ЧМ-2014 по футболу. На стадионе «Арена Амазония» в Манаусе в эти минуты проходит матч второго тура чемпионата мира по футболу в квартете «G» между сборными Португалии и США.

Уже на 5-ой минуте португальский полузащитник Нани ударом под перекладину открыл счёт.

1:0 в пользу Португалии

Интересный футбол показали команды в первом тайме. Несмотря на то, что португальцы быстро открыли счёт, дальше, в основном, отсиживались в обороне. Сборная США довольно резво атаковала и имела шансы для того, чтобы отыграться.

Второй тайма. На 64-ой минуте США удается сравнять счет.

Джонс сыграл на подборе после подачи углового, подработал мяч под удар и обводящим выстрелом из-за штрафной попал в самый угол ворот.

1:1 по ходу второго тайма

На 81-ой минуте капитан сборной США Клинт Дэмпси выводит команду немецкого тренера Юргена Клинсманна вперед!

1:2 - США впереди

Напряженная игра! Клинсманн провел замену - укрепил оборону. Но смогли прорвать ее Португальцы! На последней, 95-ой минуте Силвештре Варела благодаря голевой передаче Криштиану Роналду подарил португальцам шанс на выход в плей-офф.

2:2. Ничья в матче Португалия - США

Напомним, ранее обе команды уже провели по одной встрече.

США обыграли Гану – 2:1; Португалию разгромила Германия – 0:4, не смог помочь даже Криштиану Роналду.

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Стартовые составы 23 июня:

США: Ховард, Беслер, Бизли, Кэмерон, Джонсон, Брэдли, Бедойя, Джонс, Бекерман, Зуси, Дэмпси.



Португалия: Бету, Алвеш, Кошта, Перейра, Алмейда, Велозу, Моутинью, Мейрелеш, Нани, Роналду, Поштига.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!