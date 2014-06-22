ЧМ-2014 по футболу. Россия уступила Бельгии - 0:1

ЧМ-2014 по футболу. Во втором круге группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «Н» сборная России уступила Бельгии - 0:1.

Агрессивно начали бельгийцы, подолгу разыгрывали мяч на половине поля России. Явно опаснее смотрелась их игра в первом отрезке матча.

Команды провели по несколько контратак, которые, увы, ни для одной из них не принесли результатов. Несколько моментов было у россиян, но все мимо ворот.

Одна желтая карточка в 1-ом тайме - Денис Глушаков в центре поля грубо сыграл против Дрисса Мертенса.

Первая 45-минутка закончилась с ничейным счетом - 0:0

Во втором тайме команда России смотрелись достойно, провела много острых контратак, но пробить Тибо Куртуа не удалось.

Две желтые карточки получили футболисты Бельгии: Аксель Витсель за срыв атаки россиян, и Тоби Алдервейрелд за фол на Максима Канунникова.

В концовке матча бельгийцам удалось развить острую контратаку. Эден Азар с левого края ворвался в штрафную и передал мяч в центр, откуда Дивок Ориги из убойной позиции расстрелял ворота Игоря Акинфеева.

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Но 88-ой минуте Бельгия повела в счете - 1:0.

Арбитр добавил три минуты к основному времени. Сборная России провела замену - на поле вышел Александр Кержаков.

Напомним, в матче против Южной Кореи выход Кержакова в конце встречи спас Россию от проигрыша - 1:1.

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Но в этот раз чуда не произошло.

0:1 - Россия уступила Бельгии в важнейшем для себя матче

Теперь судьба выхода команды Фабио Капелло зависит от исхода матча Южная-Корея - Алжир, который состоится сегодня, 22 июня в 22.00 по белорусскому времени.

Честно говоря, шансы на выход Росси в 1/8 весьма призрачны.

Стартовые составы команд 22.06

Россия: Игорь Акинфеев, Алексей Козлов, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Олег Шатов, Виктор Файзулин, Максим Канунников, Александр Самедов, Александр Кокорин.

Бельгия: Тибо Куртуа (вратарь), Тоби Алдервейрелд, Даниэль ван Бюйтен, Венсан Компани, Томас Вермален, Аксель Витсель, Маруан Феллайни, Кевин де Брейне, Дрис Мертенс, Эден Азар, Ромелу Лукаку.

За события чемпионата мира по футболу следите с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!