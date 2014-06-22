ЧМ-2014 по футболу. Алжир обыграл Южную Корею – 4:2

ЧМ-2014 по футболу. В матче второго тура чемпионата мира в группе «H» встретились сборные Алжира и Южной Кореи.

Первый тайм закончился со счетом 3:0.

Во втором команда Южной Кореи отыграла два мяча, но сборная Алжира сохранила преимущество за собой.

Счёт матча - 2:4 в пользу африканцев

Стартовые составы команд:

Южная Корея: Сун-Рён, Сук-Йон, Юнь-Квон, Ли Ён, Юнь-Хо, Чжа-Чол, Кук-Юн, Сун-Юн, Чун-Ён, Хюнь-Мин, Чу-Юн.

Алжир: М’Боли, Бугерра, Халлиш, Месба, Меджани, Манди, Фегули, Браими, Бенталеб, Джабу, Слимани.

Алжир, победив корейцев, вышел на второе место в квартете. Первую строчку занимает Бельгия, которая ранее обыграла команду России - 1:0.

Матч начался 22 июня в 22.00 по белорусскому времени.

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