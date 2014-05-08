8 мая на площади Государственного флага Беларуси состоялась официальная церемония подъема флагов стран-участниц ЧМ-2014

Новости Беларуси. До открытия Чемпионата мира по хоккею остается чуть более суток. 8 мая на площади Государственного флага Беларуси состоится официальная церемония подъема флагов стран-участниц мирового первенства. Приветствие гостям, болельщикам и спортсменам ЧМ по хоккею направил Президент Александр Лукашенко.

В Минск приехали уже почти все участники соревнований. 8 мая мы ждем команду Латвии. Основной пик прибытия спортсменов пришелся на 7 мая. Самолеты со сборными на борту приземлялись в Национальном аэропорту практически в режиме нон-стоп.

Питер Лавиолетт, главный тренер сборной США по хоккею:

Выиграть может каждый. Я много не знаю о белорусской сборной, поэтому не могу предсказать, кто победит. Тем более среди всех команд. У всех сборных есть возможность выиграть чемпионат. Нельзя предсказать, что случится в каждой игре.

Кристиан Форсберг, игрок сборной Норвегии по хоккею:

Я был здесь ранее на юниорском чемпионате. Я немного уже видел город. Я думаю, все будет чудесно.

Матис Олимб, игрок сборной Норвегии по хоккею:

Мы не ждем чего-то особенного от Беларуси. Но мы знаем, что это отличное место, в том числе и для того, чтобы сыграть в хоккей.

Ну, а первыми, два дня назад, на белорусскую землю ступили хоккеисты из Италии и Франции. Таким образом у них было больше времени, чтобы прогуляться по городу, полюбоваться его оформлением и всем тем, что было приготовлено специально для турнира. А главное — почувствовать знаменитое белорусское гостеприимство.

Андреас Бернард, игрок сборной Италии по хоккею:

Нас так замечательно встретили в аэропорту, а когда приехали в гостиницу, ждал еще больший сюрприз — хлеб-соль и такой радушный прием. Так необычно и здорово, еще нигде нас так не встречали.

Марко Инсам, игрок сборной Италии по хоккею:

Мы уже успели немного освоиться и осмотреться. У вас очень красивая архитектура. Есть современные здания, но есть и старые дома. И все выдержано в отличном стиле. Отдельный комплимент вашей арене. Это лучшая хоккейная площадка, на которой я когда-либо бывал. Большая, современная и очень хороший лед.

8 мая на главных ледовых площадках пройдут тестовые игры – лед арен проверят на прочность команды детско-юношеских школ. А торжественный старт главному спортивному событию года будет дан 9 мая в «Минск-Арене».

Домашний ЧМ по хоккею будет волнительным не только для игроков национальной команды, болельщиков, но и для учащихся детско-юношеских спортивных школ страны. Многолетний проект Президентского спортивного клуба предоставляет каждому игроку белорусской сборной, забросившему победную шайбу, и вратарю команды, сыгравшему «на ноль», право определить спортивную школу по хоккею которой будет оказана безвозмездная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 08.05.2014

На площади Государственного флага прозвучали гимны всех 16 стран-участниц. На торжественную церемонию пришли чиновники, а также знаменитые спортсмены прошлых лет. И, конечно, представители хоккейных дружин. Как признаются участники, они ожидают грандиозный праздник и по-настоящему хороший хоккей. Официальное открытие 78 Чемпионата мира по хоккею пройдёт 9 мая.

Владислав Третьяк, Глава Федерации хоккея России:

Здесь любят хоккей. Президент играет в хоккей. Вы делаете один из самых лучших чемпионатов мира. Вы увидите действительно настоящий хоккей, равный хоккей. Все будет решаться: одна-две шайбы. Прекрасные вратари, прекрасные команды, равные команды. Молодые ребята очень «голодные» на победы, поэтому, наверное, мы увидим красивый хоккей.

Тимо Ютила, представитель хоккейной команды Финляндии:

Очень красиво, когда все флаги представлены, когда звучат все гимны. Мне очень понравилась церемония. Все прекрасно. Мы уже наготове. Все службы замечательно работают.