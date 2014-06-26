ЧМ-2014 по футболу. Кто не сыграет в плей-офф из-за травмы?

ЧМ-2014 по футболу. В ночь с 26 на 27 июля завершится групповой этап чемпионат мира по футболу: станут известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за чемпионский титул.

К сожалению, уже есть на мундиале-2014 те, кто из-за травм не сможет помочь своим командам в дальнейшем продвижении.

Так, футболист сборной Швейцарии Стив фон Берген получил травму в матче со сборной Франции (2:5). Уже на 7-ой минуте, защищая свои ворота, фон Берген столкнулся с нападающим соперников Оливье Жиру. Продолжить игру швейцарец не смог - последовала замена.

Со стадиона фон Берген был доставлен в больницу бразильского города Салвадор, где ему диагностировали перелом лицевой кости. Защитник в сопровождении врача сборной Швейцарии вылетел на родину, где будет проходить лечение.

Швейцария в 1/8 встретится с Аргентиной 1 июля в 19.00

«Обеднеет» в следующем этапе и сборная Нигерии. Полузащитник сборной Михель Бабатунде получил перелом руки в матче с Аргентиной (2:3). Ему предстоит операция.

Нигерии в 1/8 встретится с Францией 30 июня в 19.00

Есть потери и у сборной Бельгии. Участие Венсана Компании под большим вопросом. Защитник получил рецидив травмы паха. Как минимум, он не сможет принять участия в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи. Также в матче с корейцами не примет участие Томас Вермален, залечивающий травму подколенного сухожилия.

Для Бельгии этот мачт уже формальность - сборная в любом случае в плей-офф.

Бельгия в 1/8 встретится со 2-ой командой в группе «G» 1 июля в 23.00

Разыгрывать путёвки в плей-офф в этом квартете будут сегодня, 26 июня, Германия - США и Португалия - Гана.

За новостями чемпионата мира по футболу следите с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!