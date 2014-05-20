ЧМ-2014. Петер из Словакии: Приеду в Беларусь еще и на футбол!

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, как восприняли нашу страну болельщики, приехавшие сюда впервые.

Peter Michalik (Словакия): Приезжали в Минск всего на два дня, чтобы поболеть за родную команду. Дорога была длинная, из Словакии мы ехали 13 часов! Но это стоило того. Минск и ваши жители… это все оставило огромный след в моей душе, я очень впечатлен. Очень добрые люди, хороший турнир, очень рад, что смог на нем побывать. И я обязательно вернусь! Словакия будет играть с Беларусью в футбол в октябре, я думаю, как раз тогда я и приеду.

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