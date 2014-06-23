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ЧМ-2014. Фанат сборной Голландии сделал на спине тату с «летящим» ван Перси

23 июня 2014 14:02
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Новости Нидерландов. Они не только преодолевают тысячи километров, чтобы поддержать свою сборную. Они способны на большее: носить на себе футболистов, например. Не в прямом смысле, естественно.

Болельщик сборной Нидерландов на днях сделал на своей спине татуировку с изображением главного тренера оранжевых Луи ван Гала и нападающего национальной команды Робина ван Перси.

Кстати, ван Перси изображен в полете.

Напомним, 13 июня сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира – команду Испании в матче группового этапа со счетом 5:1. И именно Робину ван Перси, автору двух мячей в ворота Испании, досталось больше всего внимания футбольных фанатов. На несколько дней он стал героем мемов. Ван Перси в «полете» с дельфинами, Ван Перси-супермен, Ван Перси – летучий голландец! Мемы смотрите по ссылке! Это стоит видеть!

Почему ван Перси носит имя Робин? И что это за история с изнасилованием обладательницы титула «Мисс Голландия»? Все о легендарном футболисте читайте здесь

 

# Чемпионат мира по футболу # Робин ван Перси

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