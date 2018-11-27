Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике

Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столицу Беларуси приехали представители 13 стран. Семинар собрал более 300 участников, среди которых, как студенты университета физкультуры, так и действующие тренеры, судьи и учителя физической культуры.

Они с особым интересом примеряют на себя новые методики коллег из ближнего и дальнего зарубежья.

Татьяна Морозевич-Шилюк, проректор по научной работе БГУФК:

Основная цель, которую мы преследуем, это обмен современными методиками и технологиями в различных направлениях подготовки спортсменов: и высокого класса, и резерва. Также здесь проходит ряд мастер-классов, которые показывают возможности гимнастических упражнений, средств и как они используются в прикладной подготовке, например, в других видах спорта. Будут мастер-классы и для хоккеистов у нас.

Делегация из Поднебесной представляет китайскую гимнастику, в основе которой лежат дыхательные упражнения.