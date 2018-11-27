Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике

Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столицу Беларуси приехали представители 13 стран. Семинар собрал более 300 участников, среди которых, как студенты университета физкультуры, так и действующие тренеры, судьи и учителя физической культуры.
Они с особым интересом примеряют на себя новые методики коллег из ближнего и дальнего зарубежья.
Татьяна Морозевич-Шилюк, проректор по научной работе БГУФК:
Основная цель, которую мы преследуем, это обмен современными методиками и технологиями в различных направлениях подготовки спортсменов: и высокого класса, и резерва. Также здесь проходит ряд мастер-классов, которые показывают возможности гимнастических упражнений, средств и как они используются в прикладной подготовке, например, в других видах спорта. Будут мастер-классы и для хоккеистов у нас.
Делегация из Поднебесной представляет китайскую гимнастику, в основе которой лежат дыхательные упражнения.
Сун Пэн, директор класса Конфуция БГУФК (Китай):
Это традиционная гимнастика. Хотелось привести частичку нашей культуры, чтобы показать белорусским коллегам.
Завершится форум международным турниром по акробатике «Кубок БГУФК» памяти заслуженного тренера СССР Михаила Цэйтина. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.