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Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике

27 ноября 2018 09:30
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Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике-1

В столицу Беларуси приехали представители 13 стран. Семинар собрал более 300 участников, среди которых, как студенты университета физкультуры, так и действующие тренеры, судьи и учителя физической культуры.

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике-4

Они с особым интересом примеряют на себя новые методики коллег из ближнего и дальнего зарубежья.

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике-7

Татьяна Морозевич-Шилюк, проректор по научной работе БГУФК:
Основная цель, которую мы преследуем, это обмен современными методиками и технологиями в различных направлениях подготовки спортсменов: и высокого класса, и резерва. Также здесь проходит ряд мастер-классов, которые показывают возможности гимнастических упражнений, средств и как они используются в прикладной подготовке, например, в других видах спорта. Будут мастер-классы и для хоккеистов у нас.

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике-10

Делегация из Поднебесной представляет китайскую гимнастику, в основе которой лежат дыхательные упражнения.

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике-13

Сун Пэн, директор класса Конфуция БГУФК (Китай):
Это традиционная гимнастика. Хотелось привести частичку нашей культуры, чтобы показать белорусским коллегам.

Завершится форум международным турниром по акробатике «Кубок БГУФК» памяти заслуженного тренера СССР Михаила Цэйтина. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.

# Гимнастика # Татьяна Морозевич-Шилюк # Сун Пэн # Фотофакт

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