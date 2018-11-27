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Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж

27 ноября 2018 07:22
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Новости Беларуси. Юные футболисты из Бреста готовятся к новоселью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж-1

В областном центре, который сейчас переживает настоящий футбольный бум, всего за год возвели большой манеж. Он позволит детям заниматься в комфортных условиях круглый год.

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж-4

Основную конструкцию монтировали специалисты из Словении. Купол, а также искусственное покрытие из Голландии предоставил УЕФА. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренажерный зал, помещения для тренеров и медперсонала.

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж-7

Зимой манеж будет отапливаться. Сейчас строители заняты последними штрихами: по периметру монтируют освещение. В будущем вокруг поля установят трибуны на 500 мест.

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж-10

Василий Щегрикович, директор Брестского областного Центра олимпийского резерва по футболу:
Для Бреста это знаковое событие. Как вы знаете, у нас в центре в зимний период есть только небольшой спортивный зал. Групп очень много, желающих очень много. Я думаю, что введение этого манежа для всего населения города будет большим плюсом.

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж-13

# Футбол Беларуси # Василий Щегрикович # Фотофакт

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