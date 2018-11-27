Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж

Новости Беларуси. Юные футболисты из Бреста готовятся к новоселью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре, который сейчас переживает настоящий футбольный бум, всего за год возвели большой манеж. Он позволит детям заниматься в комфортных условиях круглый год.

Основную конструкцию монтировали специалисты из Словении. Купол, а также искусственное покрытие из Голландии предоставил УЕФА. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренажерный зал, помещения для тренеров и медперсонала.

Зимой манеж будет отапливаться. Сейчас строители заняты последними штрихами: по периметру монтируют освещение. В будущем вокруг поля установят трибуны на 500 мест.