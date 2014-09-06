Чествование участников II летних юношеских Олимпийских игр прошло в НОК 5 сентября

Новости Беларуси. Награды нашли своих героев. В Зале славы Национального олимпийского комитета 5 сентября чествовали участников недавно завершившихся в китайском Нанкине II летних юношеских Олимпийских игр.

34 атлета защищали цвета белорусского флага в 16 видах спорта. Итог выступления – 9 медалей: 5 золотых и 4 серебряных.

Для многих ребят эти награды стали первым серьезным достижением в большом спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кристина Староселец, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр:

Я доказала, что я все-таки что-то могу, могу не сдаваться во время дистанции. Шла я вторая, а в итоге приехала первая.

Станислав Дайнеко, чемпион летних юношеских Олимпийских игр:

Даже не рассчитывал так хорошо выступить. Рассчитывал на призы, но не ожидал того, что будет первое место.

Анна Тарасюк, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр:

Стояла цель 3-4 место. Но потом так сложилась судьба, что я выиграла. Не могу поверить до сих пор.

В адрес медалистов а также их наставников и всех причастных к подготовке спортсменов прозвучало множество теплых слов.

Первый вице-президент НОКа Игорь Рачковский, министр спорта и туризма Александр Шамко вручили ребятам заслуженные награды, а также удостоверения мастеров спорта международного класса.

Весомую лепту в чествование атлетов внес и Президентский спортивный клуб, стипендиатами которого является половина выступавшей в Нанкине команды. Остается надеяться, что эти ребята будут постоянно прогрессировать и в ближайшие годы прославят родную Беларусь на самых престижных мировых стартах.

Кристина Староселец, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр:

Я надеюсь, что когда мы поедем на Олимпиаду в Рио и Токио, ребята, которые выступали, будут бороться за медали достойно.

Камилла Бобр, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр:

У нас команда была очень сильная. Я надеюсь, что в Рио медали тоже будут.