Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче разгромила команду Таджикистана – 6:1

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу провела последнюю репетицию перед стартом в отборочной кампании к Евро-2016. На изумрудном газоне «Борисов-Арены» наши земляки принимали гостей из Таджикистана.

Первый тайм дал не слишком много поводов для оптимизма немногочисленной борисовской публике. В самом дебюте матча азиатская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника. А через две минуты после этого ее ворота «размочил» Игорь Стасевич.

Но за 10 минут до перерыва Фатхуллоеву неожиданно удалось восстановить паритет. Такой поворот сюжета явно не входил в планы подопечных Георгия Кондратьева и после межтаймовой паузы они устроили настоящее голевое пиршество.

В промежутке 8 минут нашим землякам удалось четырежды огорчить гостевого голкипера, доведя счет до разгромного. Свои фамилии на табло записали Корниленко, Кривец, Олехнович и Кисляк.

Вишенкой на торте этой уверенной победы стал гол Ильи Алексиевича за 15 минут до свистка – 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Во втором тайме попросил ребят добавить скорости, прибавить в контроле мяча. Как это начали делать, у команды стало многое получаться. В быстрый футбол играли, фланги хорошо побежали.

Тимофей Калачев, полузащитник национальной сборной Беларуси по футболу:

Мы давно не играли вместе и требования тренера какие-то должны были выполнить, в принципе, сыграться, почувствовать друг друга. Я думаю, нужная игра. Хорошо, что выиграли.