Чествование победителей и призеров XXVIII Всемирной летней универсиады прошло в Минске

Новости Беларуси. Мотивация на высокие достижения. В Минске прошло чествование победителей и призеров XXVIII Всемирной летней универсиады. Наградами Правительства были отмечены лучшие спортсмены и их наставники.

Белорусская команда в корейском Кванджу была не самой многочисленной, однако наши атлеты сумели показать достойные результаты. Каждый второй вернулся на родину с медалью. Наибольший вклад в копилку сборной Беларуси внесли гимнастка Мелитина Станюта и пловец Евгений Цуркин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Те усилия, которые прикладываются на уровне и Правительства, и главой нашего государства по поддержке студенческого спорта и вообще спортивного движения в нашей стране, особенно для молодежи, не проходят даром. И это подтверждают результаты участия наших студентов в международных соревнованиях различного уровня. В том числе и в Международных всемирных универсиадах.

Мелитина Станюта, победитель Универсиады-2015:

Мне никогда ничего не давалось легко и «золото» именно в упражнении с лентой, самом сложном виде. Я очень рада, что я с ней справилась, что все-таки моя, скажем так, дорога по жизни «через тернии – к звездам» снова подтвердилась. Да, было нелегко, но сейчас мне вдвойне приятно.

Евгений Цуркин, победитель Универсиады-2015:

Когда ты стоишь на пьедестале между американским и бразильским флагом, и тем более ты стоишь на первой ступеньке, – это безумное чувство. Играет твой гимн, твой флаг возвышается над всеми. У меня были мурашки.