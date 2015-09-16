С чемпионата мира по художественной гимнастике белоруски привезли 3 медали и путевки на Олимпиаду-2016

Новости Беларуси. Прошедшей ночью в Минск с чемпионата мира вернулись белорусские грации. С собой наши «художницы» привезли не только хорошее настроение и море улыбок, но и 3 медали, а также заветные лицензии на летнюю Олимпиаду в Рио.

Две «бронзы» на прошедшем чемпионате для нашей страны завоевала Мелитина Станюта (в индивидуальном многоборье и упражнении с мячом). А «серебро» белорусские грации выиграли в состязании команд. Также одну олимпийскую лицензию в нашу копилку положила сборная, еще две принесли личницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мелитина Станюта, член сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Все важно на этих чемпионатах: и медаль, и лицензия. Конечно, это еще один такой груз. И я рада, что три возможные лицензии в нашей команде приехали в Минск и поеду дальше в Рио.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Только Россия и Беларусь имеют три лицензии. Это абсолютный максимум. Еще четыре страны имеют две лицензии, остальные – по одной или ноль. Только Россия и Беларусь получили три лицензии: две – личные, одна – групповая. Больше не бывает.