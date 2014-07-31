Чемпионы мира по судомодельному спорту Дмитрий Калмыков и Игнат Ярошенко: Судомоделированием можно заниматься с 1-го класса!

В детстве многие мальчишки увлекались моделированием. Но для этих людей простое увлечение моделированием переросло в большой спорт. В гостях программы «УТРО» на СТВ - семикратный чемпион мира по судомодельному спорту Дмитрий Калмыков и Игнат Ярошенко - многократный чемпион мира и Европы, который в этом году на Чемпионате был на втором месте.

Что такое судомодельный спорт и насколько он развит в Беларуси? Какие проходят соревнования во всем мире?

Дмитрий Калмыков, 7-кратный чемпион мира по судомодельному спорту:

Если кратенько историю, то люди начали заниматься изготовлением моделей еще в доисторические времена. Древние египтяне в религиозных целях. Как судомодельный спорт это появилось в 19 веке - радиоуправление яхтой. А собственно судомоделизм в 16-18 веке начали делать уже точные копии парусов кораблей. И корабли - это родоначальник судомодельного спорта. В настоящее время в мире всего шесть направлений судомодельного спорта: стендовые модели, радиоуправляемые модели-копии, они показывают свои функциональные возможности на воде, модели скоростных катеров для групповых гонок класса FSR, модели радиоуправляемых яхт, скоростные моторные модели и кордовые модели. Из всех этих шести направлений в Беларуси активно развиваются только четыре, кроме кордовых и скоростных моделей.

Дмитрий Калмыков:

Главный смысл судомодельного спорта - спортсмен сам выбирает прототип корабля и строит его уменьшенную копию в определенном масштабе.

Как проходит процесс создания такой модели? Когда Вы начали заниматься?

Игнат Ярошенко, призёр чемпионата мира-2014 по судомодельному спорту:

Это началось еще в школе. Учился в третьем классе. К нам пришел тренер, который набирал детей в судомодельный кружок. Я пошел просто за компанию, чтобы посмотреть что это такое. И в итоге остался!

Вы говорите, что участник чемпионата изготавливает модель, а затем предоставляет ее на суд публики. А эти мелкие детали, если присмотреться - очень-очень маленькие. Это все находится в конструкторе сборки, либо Вы сами находите материалы.

Дмитрий Калмыков:

Можно использовать, конечно, покупные детали. Но это еще не самый мелкий масштаб! Есть класс моделей С4 - это модели-миниатюры. Например, китайские модели нужно уже лупу иметь, чтобы рассмотреть… Используются специальные краски, , клеи. Все эти мелкие детали изготавливаются вручную. Есть специальные технологические приемы. Спортсмен судомоделист должен иметь достаточно широким инженерным образованием, подготовкой, умением читать чертежи и умением их реализовывать.

Насколько модельный спорт развит в мире? В Беларуси? Много ли ребят занимаются, если у кого-то есть такие увлечения?

Дмитрий Калмыков:

Все судомодельные федерации объединены международной федерацией NAVIGA - Федерацией судомодельного спорта и судомоделизма. В качестве членов в ней зарегистрировано около 50 стран. Порядка около 18-20 стран участвует на Чемпионате мира. В Беларуси основным центром подготовки спортсменов судомоделистов является детско-юношеская спортивно-техническая школа ДОСААФ, также есть масса кружков.

Со скольки лет можно заниматься судомоделизмом?

Дмитрий Калмыков:

Если двадцать лет назад принимали детей седьмого и восьмого класса, лет восемь назад - пятиклассников, то сейчас в эпоху развития цифровых технологий - первый-третий класс. Тренерам приходится подбирать настолько простые прототипы, чтобы, во-первых, заинтересовать ребенка, а во-вторых, не отбить у него охоту заниматься, поскольку изготовление моделей очень трудоемкий процесс. И ребенку дается самый простенький прототип, этот кораблик маленький он может сделать за месяц-два.

Сколько в коллекции таких серьезных моделей?

Игнат Ярошенко:

Из серьезных - только одна. Две модели, которые участвуют в международных соревнованиях и около четырех небольших моделей.

А как хранятся Ваши модели? К Вам же, наверное, друзья приходят, смотрят…

Игнат Ярошенко:

Я храню свои модели в спортивной школе.

Дмитрий Калмыков:

У меня стаж гораздо больше. Я участвовал в Чемпионатах Советского союза и за это время построил достаточное количество моделей различного класса: и парусные судна, и фрагменты, и разрезы. Я пытался установить, сколько же я моделей построил. Были и неудачные попытки построения, и недостроенные. Я даже затрудняюсь сказать, сколько их было.

А такие модели где-нибудь выставляются?

Дмитрий Калмыков:

Модели кораблей используются для украшения интерьера, но только модели парусных кораблей. Есть такой тренд - украшать ими жилище, потому что это такие вещи, на которые «глаз отдыхает».

Девушки занимаются судомодельным спортом?

Дмитрий Калмыков:

Да, девушки занимаются. Более того и в Беларуси занимаются, многие являются призёрами во многих соревнованиях, участвуют в международных соревнованиях. В классе стендовых моделей - очень мало, в Беларуси нет таких спортсменок, а в классе С1, там, где парусные модели, заняла первое место Лариса Румянцева с Украины. Она работает в морском музее Одессы, поэтому как у реставратора, у нее большой опыт.

Чем меньше награды, тем больше заслуги, или чем он больше?

Дмитрий Калмыков:

Нет. Модели оцениваются по особым критериям. Основной критерий - исполнение. Качество работы, склейки, покраски. Исполнение оценивается по пятибалльной шкале. Объем работы, объем сложности прототипа - это двадцать баллов. Двадцать баллов - соответствие документации: размеры, детали, покраска, расположение, пропорции.

Последние чемпионские медали: Чемпионат мира в Болгарии, Чемпионат мира в Чехии (2008 г.), Чемпионат Европы в Италии (2011 г.), Чемпионат Европы в Румынии (2009 г.), Чемпионат мира в Германии.