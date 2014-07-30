Азаренко на турнире в Стэнфорде сыграет с Уильямс. На кону $710 тыс

Новости США. Виктория Азаренко выступит на турнире в Стэнфорде, стартовав со второго круга. Ее соперницей станет Винус Уильямс, которая находящаяся сейчас на 25-й позиции в рейтинге WBA. Белоруска располагается на 10-ой строчке.

Матч Азаренко-Уильямс - 31 июля

Ранее девушки встречались трижды, причем побеждала американка. В этот раз она также настроена решительно.

Винус Уильямс:

В смысле игровой практики у меня, наверное, есть небольшое преимущество. Надеюсь, я смогу им воспользоваться. Но Азаренко всегда борется. Не сомневаюсь, что она хорошо бьет по мячу, так что мне надо думать о своей игре.

Для опытнейшей Винус Уильямс эта игра станет второй на турнире. В первом круге Уильямс-старшая уверенно переиграла польскую теннисистку Паулу Каню - 6:3, 6:2.

Виктория приняла решение об участии в последний момент, поэтому запросила у организаторов wild card (прим. особое приглашение не прошедшему общую квалификацию спортсмену). Отказать Азаренко организаторы-американцы просто не могли!

Также в Стэнфорде будет выступать и первая ракетка мира, младшая из сестер - Сирена Уильямс, которая во 2-м круге встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Завершаться соревнования на кортах Стэнфорда 3 августа. Победитель получит $710 тысяч.

К слову, теннис в Беларуси - явление популярное. В первую очередь рейтинг этого энергичного вида спорта растет благодаря победителям, которые становятся настоящей гордостью всей нации. Много недель подряд Виткория Азаренко удерживала строчку первой ракетки мира после победы на Australian Open в 2012 году. О том, как переживали за соотечественицу в тот период белорусы, смотрите видео!