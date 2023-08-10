«Работал ради этого результата». Кто из белорусских боксёров поборется в финале турнира на II Играх стран СНГ?

Новости Беларуси. По-настоящему жарко 10 августа было в Орше! Здесь развернулись соревнования по боксу среди мужчин. Борьба шла за путевки в финал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ринг выходили 26 пар соперников в разных весовых категориях. У каждого из спортсменов первоклассная подготовка, что и демонстрировали боксеры во время поединков. Борьба была напряженная и предугадать исход очередного раунда было тяжело даже экспертам. Белорусы показали сильный характер. Родион Тимошенко и Дмитрий Дворниченко стали бронзовыми призерами. А Денис Мацулев и Кирилл Дугарь прошли в финальную стадию турнира, где намерены забрать золото II Игр стран СНГ.

Денис Мацулев, финалист II Игр стран СНГ по боксу: Особо нет излишней уже какой-то радости, потому что я работал ради этого результата. Он ожидаем. Я ожидал выиграть и выиграл. Побежать. Как побеждать? Выкладываться на все сто, отдавать всего себя на ринге ради победы.

Кирилл Дугарь, участник II Игр стран СНГ по боксу:

Я готов побеждать. То, что я выиграю и сто процентов уверен – никогда так не делаю. Иначе расслабишься раньше времени. Если серебро уже есть, то зачем им довольствоваться? Надо занимать золото, без него никак.

Безусловно, каждый из бойцов чувствует поддержку болельщиков. Накал страстей на трибунах такой же, как и на ринге. Поддержать белорусов приехал и глава НОК Виктор Лукашенко. Особенно громко сопровождалась овациями зрителей борьба наших спортсменов, что еще больше заряжает мастеров кожаной перчатки на лучшие результаты.