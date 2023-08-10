Знали, что будут медали – тренер сборной Беларуси по современному пятиборью о победе наших атлеток

Артем Шукалович, корреспондент:

Здесь по-настоящему праздничная атмосфера и повод есть: наши пятиборцы принесли нам сразу три медали. В индивидуальных первенствах наши девушки заработали золото и серебро. Первое место у Марии Гнедчик, серебро у Миры Бурой. Девушки отправлялись на дистанцию третьей и четвертой, но смогли обогнать соперниц и выиграть медали. А какой результат принес им золото командного первенства? Итоги подведем с тренером сборной Беларуси по современному пятиборью Еленой Нырцовой. У нас сегодня праздник?

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

У нас большой праздник. Сегодня гуляет весь Минск и вся страна.

Артем Шукалович:

Если анализировать выступление девушек, то преимущество было, Мария уступала (гандикап почти минута) и смогли отыграть. Это чудо, это мастерство, что это?

Елена Нырцова:

Действительно, Мария уступала 55 секунд первому месту. Мира Бурая уступала немножко меньше – 47 секунд. Мы знали, что будут медали. И знали, что два человека будет на пьедестале. Девочки очень сильно бегущие. Все должно было решиться на стрельбе, на самом деле. Но кое-что даже не получилось, немного у Миры не получилось со стрельбой. Если бы все было чисто, качественно, то и Мира могла бы зайти на первую ступень. Мы знали, что будет две медали. Вопрос был только в достоинстве. Все сложилось как нельзя лучше, звезды сегодня за нас.