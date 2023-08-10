Знали, что будут медали – тренер сборной Беларуси по современному пятиборью о победе наших атлеток

Новости Беларуси. Об успехах наших спортсменов в пятиборье расскажет наш корреспондент Артем Шукалович в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съемочная группа находится на месте событий.
Новости Беларуси. Об успехах наших спортсменов в пятиборье расскажет наш корреспондент Артем Шукалович в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съемочная группа находится на месте событий.
Артем Шукалович, корреспондент:
Здесь по-настоящему праздничная атмосфера и повод есть: наши пятиборцы принесли нам сразу три медали. В индивидуальных первенствах наши девушки заработали золото и серебро. Первое место у Марии Гнедчик, серебро у Миры Бурой. Девушки отправлялись на дистанцию третьей и четвертой, но смогли обогнать соперниц и выиграть медали. А какой результат принес им золото командного первенства? Итоги подведем с тренером сборной Беларуси по современному пятиборью Еленой Нырцовой. У нас сегодня праздник?
Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
У нас большой праздник. Сегодня гуляет весь Минск и вся страна.
Артем Шукалович:
Если анализировать выступление девушек, то преимущество было, Мария уступала (гандикап почти минута) и смогли отыграть. Это чудо, это мастерство, что это?
Елена Нырцова:
Действительно, Мария уступала 55 секунд первому месту. Мира Бурая уступала немножко меньше – 47 секунд. Мы знали, что будут медали. И знали, что два человека будет на пьедестале. Девочки очень сильно бегущие. Все должно было решиться на стрельбе, на самом деле. Но кое-что даже не получилось, немного у Миры не получилось со стрельбой. Если бы все было чисто, качественно, то и Мира могла бы зайти на первую ступень. Мы знали, что будет две медали. Вопрос был только в достоинстве. Все сложилось как нельзя лучше, звезды сегодня за нас.
Артем Шукалович:
Конкуренция тоже была на очень высоком уровне. То есть нельзя сказать, что девочки легко выиграли?
Елена Нырцова:
Конечно, не легко. Просто очень сильный бег у наших девчонок, они выигрывают комбинированный вид практически на всех турнирах. И на международных выигрывали когда-то в том числе. Они являются призерами и победителями неоднократными различных международных турниров. Поэтому мы за этот вид не беспокоились очень сильно. Но немножко был адреналин.
Артем Шукалович:
Завтра финал парней. Как думаете, наши юноши поддержат такой темп девчонок, угонятся за ними?
Елена Нырцова:
Планка на самом деле очень высоко поднята. Мы, конечно, будем стараться. Есть шансы. Я не скажу, что нет шансов. Есть шансы у ребят завтра побороться. Я думаю, сегодня девчата передадут такой заряд, что у них вариантов не будет завтра, кроме как забегать на пьедестал.
Артем Шукалович:
Мы вас поздравляем и присоединяемся к празднованиям.