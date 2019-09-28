Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Новости Беларуси. От Минского полумарафона к большим расстояниям в регионах. Дистанции в 4, 10 и даже 42 километра смогут преодолеть участники Могилевского марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он запланирован на 6 октября.
Новости Беларуси. От Минского полумарафона к большим расстояниям в регионах. Дистанции в 4, 10 и даже 42 километра смогут преодолеть участники Могилевского марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он запланирован на 6 октября.
Изюминкой регионального турнира станет дистанция «Марафон на 4х» – командная эстафета: четыре участника поделят марафонскую дистанцию на равные отрезки – 10,6 километров.
Чемпионка Европы и недавнего Минского полумарафона Нина Савина приняла решение бежать в Могилеве. В ее коллекции как раз не хватает такой эксклюзивной награды.
Нина Савина, чемпионка Европы:
Такие старты нужны для нашей страны, так как спорт у нас развивается, движение идет вперед. Спорт – это здорово, тем более командный дух. Такие классные старты, которые проходят у нас в стране, с такими пробегами – это здорово! Кто бы ни был в моей команде, нужно побеждать!
Организаторы предполагают, что в спортивном мероприятии примут участие около 5 тысяч человек, в том числе известные спортсмены. Каждый участник забегов получит фирменную майку турнира и необычную медаль на финише.
Тимофей Кузьминич, организатор турнира:
Сейчас пошла очень активная регистрация. Командная эстафета великолепно воспринимается, вызвала ажиотаж. У нас уже будет команд 15, по четыре человека в команде. Это действительно вызывает живой интерес.
Регистрация на Могилевский марафон идет полным ходом: свои заявки уже подали участники из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России.