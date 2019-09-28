Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Новости Беларуси. От Минского полумарафона к большим расстояниям в регионах. Дистанции в 4, 10 и даже 42 километра смогут преодолеть участники Могилевского марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он запланирован на 6 октября.

Чемпионка Европы и недавнего Минского полумарафона Нина Савина приняла решение бежать в Могилеве. В ее коллекции как раз не хватает такой эксклюзивной награды.

Нина Савина, чемпионка Европы:

Такие старты нужны для нашей страны, так как спорт у нас развивается, движение идет вперед. Спорт – это здорово, тем более командный дух. Такие классные старты, которые проходят у нас в стране, с такими пробегами – это здорово! Кто бы ни был в моей команде, нужно побеждать!

Организаторы предполагают, что в спортивном мероприятии примут участие около 5 тысяч человек, в том числе известные спортсмены. Каждый участник забегов получит фирменную майку турнира и необычную медаль на финише.