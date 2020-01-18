Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

На любимую штангу время останется, пока с детьми позанимаются по отдельной программе профессиональные инструкторы. Мамы тоже могут воспользоваться услугой, но рассчитана программа все же на мужчин. На отцовском примере приобщиться к спортивным занятиям проще, да и прекрасной половине время для отдыха освободится. Присоединиться к программе можно, даже если вы никогда не увлекались спортом. В сети «ПапаЗалов» есть и игровые, где можно просто поиграть в мяч.