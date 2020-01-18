Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Фитнес-проект пришелся по душе адептам ЗОЖа и спорта. Теперь любители покачаться могут бесплатно брать с собой в тренажерку детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фитнес-проект пришелся по душе адептам ЗОЖа и спорта. Теперь любители покачаться могут бесплатно брать с собой в тренажерку детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На любимую штангу время останется, пока с детьми позанимаются по отдельной программе профессиональные инструкторы. Мамы тоже могут воспользоваться услугой, но рассчитана программа все же на мужчин. На отцовском примере приобщиться к спортивным занятиям проще, да и прекрасной половине время для отдыха освободится. Присоединиться к программе можно, даже если вы никогда не увлекались спортом. В сети «ПапаЗалов» есть и игровые, где можно просто поиграть в мяч.
Инициаторы проекта считают спорт лучшим семейным тимбилдингом. Все больше физкультурных центров и школ по всей стране готовы предоставлять свои спортивные залы. Информацию с адресами можно найти в интернете.