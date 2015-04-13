Чемпионка Беларуси по шахматам: Женщины играют в шахматы и часто думают, что надеть. У мужчин такого нет

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает мастер спорта по шахматам, чемпионка Беларуси 2015 года Ланита Стецко.

Ланита Стецко – белорусская шахматистка, мастер спорта международного класса по шахматам, чемпионка Беларуси 2015 года. Играет в шахматы с шести лет. Живет в Минске.

Ланита, скажите, вы уже в 2003 году были чемпионкой Беларуси по шахматам в категории девочек до 10 лет. Неужели в шахматы вам в этом возрасте было интереснее играть, чем в куклы?

Ланита Стецко:

Да, было интересно. У меня с самого детства была тяга к шахматам. Когда пришли первые результаты, появились кубки, медали, призы, естественно, ребенку это все интересно.

Шахматы – это не пупсы: мама купила и вы играете. Как они вам попали в руки, кто привил, может, эту любовь?

Ланита Стецко:

Дедушка играл в шахматы, я на лето приезжала отдыхать к дедушке с бабушкой, играла с ним в шахматы. И в какой-то момент бабушка решила, что зря время терять не надо, и отвела меня в шахматную школу. И постепенно там я играла, начали приходить результаты. И, в принципе, спортивная составляющая важную роль сыграла, то есть выигрывать мне нравилось, естественно. Так и осталась.

Какой это был возраст, когда впервые вам в руки попала шахматная королева?

Ланита Стецко:

Где-то, наверное, мне было лет пять. И в шесть лет я пошла в шахматную школу.

То есть вы еще не умели ни читать, ни писать, но уже играли в шахматы?

Ланита Стецко:

Нет, я уже умела читать, чуть-чуть писать умела. Когда в садик ходила, мама со мной дома занималась. Читать и писать я уже умела в этом возрасте.

То есть кукол не было в детстве?

Ланита Стецко:

Были куклы. Я любила играть в куклы, в машинки тоже любила. Я занималась фигурным катанием с трех до девяти лет, потом уже бросила, потому что трудно было совмещать фигурное катание и шахматы. Пришлось выбирать.

Вы были единственной девочкой или было много?

Ланита Стецко:

В детстве достаточно много девочек занимается, потом уже в большинстве своем мальчики остаются, а девочки уходят.

Какое-то гендерное неравенство. Почему все-таки большинство шахматистов – это мужчины? По-другому мозг устроен?

Ланита Стецко:

Шахматисты-мужчины, в принципе, посильнее, чем женщины играют. Им проще сохранять концентрацию. А женщины? Даже когда играешь партию, часто думаешь, что сегодня надеть, какие сережки. Сидишь и думаешь, что сегодня вечером буду делать. А у мужчин такого нет.

Когда вы знакомитесь с молодым человеком или друзьями, они должны уметь играть в шахматы? Имеет ли для вас это значение?

Ланита Стецко:

Не обязательно, чтобы друзья умели играть в шахматы. Более того, когда первый раз узнают, что играю в шахматы, не верят мне. И когда в университет только поступала, мне пришлось чуть ли не медали нести в университет. Когда первый у меня был диплом, когда я поступила, первая награда была, я принесла.

Какое образование вы все-таки выбрали?

Ланита Стецко:

Я менеджер-экономист. В этом году выпускаюсь. В Белорусском государственном университете учусь на специальности «Бизнес-администрирование».

То есть ваш молодой человек может абсолютно не играть в шахматы.

Ланита Стецко:

Более того, в принципе, я даже не хотела бы, чтобы это был профессиональный шахматист. У нас своя атмосфера, многих знаешь. И больше хочется иметь нормальную жизнь, нормальную семью.

Кстати, о нормальностях в личной жизни. Вам помогают умения сыграть шахматную партию? В жизни вы можете все так по полочкам развести, разложить и понять, как строить дальше?

Ланита Стецко:

Честно говоря, именно в отношениях, в личном плане такого нет. Потому что я больше эмоциональный человек.

Жизнь – не шахматная партия.

Ланита Стецко:

Да, абсолютно. В каких-то моментах шахматы, конечно, помогают. Это больше в учебе, потому что развита логика в большей степени, запоминаешь что-то быстрее. Но в личной жизни, конечно, такого нет, чтобы помогали шахматы.

Ланита, а что самым большим своим достижением вы считаете и, может быть, чего еще хотели бы достичь в шахматах и в жизни?

Ланита Стецко:

В шахматах, наверное, то, что я нахожусь в женской сборной Беларуси. В принципе, достаточно успешно выступаю на международных соревнованиях, каких-то крупных успехов не было, но в Беларуси я являюсь № 2 по шахматам. В жизни, конечно, хотелось бы семью, детей. Не без этого. А в плане карьеры, может быть, в будущем что-то тоже связанное с шахматами. Может быть, шахматную школу открыть.

Вот я тоже думаю. Мне кажется, вы такой замечательный преподаватель будете.

Ланита Стецко:

Да, я очень люблю с детьми работать, на самом деле. На данный момент не получается, потому что я сама еще занимаюсь. А для того, чтобы заниматься с детьми, нужно им много времени уделять. Иногда разово могу проводить занятия, но так, чтобы регулярно, то нет. Возможно, будет в будущем моя карьера связана с шахматами, но не в плане игры, а, может быть, в каком-то ином плане, организаторском.