6:1. Россия-США 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Стартовали матчи вечерней игровой сессии. На Минск-Арене - Россия и США, на Чижовка-Арене – Канада и Чехия.

Матчи «тяжеловесов» проходят сейчас. Все - сильнейшие команды, все - принципиальные соперники.

В меньшинстве играют американцы, 2 минуты штрафа у Троуба.

Гооол!!! Россия повела, 1-0 на табло!

Николай Кулёмин выводит Россию вперёд.

В меньшинстве играют россияне, Артём Анисимов отправился на скамейку.

Около 8-ми минут до окончания периода. Так и не смогли восстановить равенство американцы.

Пролетает шайба над штангой ворот россиян. но последние пока впереди.

Штурмуют американцы ворота соперников, но Россия всё так же впереди. 2,5 минуты до конца периода.

Активно атакует Овечкин, но ловит шайбу американский голкипер.

С нарушением осатнавливали Овечкина американцы. Буллит и ГОООЛ! 2-0, Россия впереди.

Звучит сирена. 1-ый период позади, россияне впереди, 2-0.

По 2 минуты штрафа отсидели россияне и американцы в стартовом периоде.

Продолжают встречу Россия и США. 2 шайбы предстоит отыграть американцам.

Гооооол!!! 3-0 повели россияне!

Прекрасную атаку проводят россияне, переигрывают американских защитников, Виктор Тихонов наносит решающий удар.

Гооооол!!! Отыгрывают 1 шайбу американцы.

Джастин Абделкейдер открывает счёт забитым шайбам американцев в матче. 3-1, россияне всё ещё впереди.

И вновь атакуют россияне, но ловит шайбу голкипер американцев.

Белов отправляется на малый штраф. В большинстве американцы, какой шанс уменьшить отставание!

Плотно засели американцы в зоне соперника.

В равных составах играют команды.

Гоооол!! 4-1 повели россияне.

На 30-ой минуте матча Евгений Кузнецов ещё больше упрочил преимущество россиян.

Гоооол!! 5-1. болельщики могут быть довольны: Сергей Плотников геройствует сейчас.

Совсем растеряны американцы: никак не могут они найти ключ к игре соперников.

Замена в воротах США: вместо Томаса на лёд вышел Леджио.

2 минуты до конца периода в матче, но не перестают атаковать россияне.

Гоооол!!! 6-1, ничего не могут поделать с соперниками американцы!

Тихонов забивает 2-ю шайбу в этом матче. Американцам есть о чём подумать в раздевалке. Перерыв.

10 минут штрафа насобирали за 2 периода россияне, 6 у американцев.

Продолжается встреча. Пока ничего не могут противопоставить россиянам американцы.

В большинстве играют россияне: Нельсон отправляется на малый штраф.

Чемпионат мира по хоккею в Минске. На матче Россия – США установлен рекорд посещаемости – 14 124.

В равных составах играют команды.

Бьют по воротам России американцы. но останавливает шайбу голкипер.

В большинстве американцы, изо всех сил прессингуют они соперников.

Стычка у ворот россиян. эмоции накаляются.

В равных составах играют Россия и США. Не смогли оформить гол американцы.

Ещё один шанс у американцев: в большинстве они играют.

И вновь атакуют американцы, но никак не могут пробить голкипера. Почти каждый раз стычкой у ворот заканчивается их атака.

Удаление у американцев, 2 минуты в большинстве играют россияне.

в большинстве 2 минуты играют американцы

4 на 4 играют команды.

Клюшкой по лицу получил Белов, Нельсон получил 2 минуты.

Поздравляют друг друга россияне: буквально разгромили они соперников на. Россия - США: 6-1. занавес!

Статистика: 3 броска выполнили россияне против 40 у американцев. 16 минут штрафа насобирала Россия, 12 минут у США.