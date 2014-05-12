4:3. Канада-Чехия 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Чехия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Стартовали матчи вечерней игровой сессии. На Минск-Арене - Россия и США, на Чижовка-Арене – Канада и Чехия.
Матчи «тяжеловесов» проходят сейчас. Все - сильнейшие команды, все - принципиальные соперники.
Гооол! Чехия вырывается вперёд!
У чехов героем стал Роман Червенка. 1-0, Чехия впереди.
В большинстве играют канадцы.
Гоооол!!! Сравнивают счёт канадцы.
Джоэль Уорд распечатал ворота чехов. 1-1 на табло.
С равным счётом уходят на перерыв Чехия и Канада. 1-1. Ждём развития событий!
1 малый штраф заработали по ходу периода чехи, канадцы пока играют чисто.
Возвращаются хоккеисты на лёд. 2-ой период у Канады и Чехии.
Гоооол!!! Кайл Туррис выводит Канаду вперёд: 2-1.
В большинстве играют канадцы.
В большинстве играют канадцы.
Появился шанс у чехов сравнять счёт: в большинстве играют они.
На последних минутах 2-го периода рассечение получает канадский хоккеист. Менее 5-ти минут до окончания периода.
ГООООЛ!
И ещё один ГООООЛ!!! Через 15 секунд после последнего, 4-1 повели канадцы.
По-полной воспользовались большинством североамериканцы. Маккиннон и Райлли поражают ворота чехов.
С такой скоростью забивания успеют и ещё забить канадцы. В большинстве играют они.
На 2-ой перерыв отправляются хоккеисты. 4-1, уверенно вышли вперёд канадцы.
На льду канадцы и чехи. Смогут европейцы приблизиться к соперникам?
В равных составах играют команды Насобирали шайб в воротах чехи за время 5-тиминутного перерыва.
В большинстве чехи. может, сумеют сократить отставание?
В равных составах играют команды.
Гоооол!! Отыгрывают 1 шайбу чехи, но всё ещё уступают 2-4.
Иржи Новотны стал автором 2-ой шайбы чехов.
Гооооол!!!
Воспользовались большинством чехи. С минутной разницей забивают они. Томаш Гертль делает счёт 3-4.
Ягр получил малый штраф в концовке поединка.
Звучит финальная сирена. Как ни старались чехи сравнять счёт, отставание было слишком велико. Побеждает Канада: 4-3.
И статистика: 34 бросков выполнили чехи против 20-ти у канадцев.
Удаление получил Коварж, в общем 37 минут штрафа насобирали чехи против 6-ти у канадце.