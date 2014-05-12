4:3. Канада-Чехия 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Чехия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Стартовали матчи вечерней игровой сессии. На Минск-Арене - Россия и США, на Чижовка-Арене – Канада и Чехия.

Матчи «тяжеловесов» проходят сейчас. Все - сильнейшие команды, все - принципиальные соперники.

Гооол! Чехия вырывается вперёд!

У чехов героем стал Роман Червенка. 1-0, Чехия впереди.

В большинстве играют канадцы.

Гоооол!!! Сравнивают счёт канадцы.

Джоэль Уорд распечатал ворота чехов. 1-1 на табло.

С равным счётом уходят на перерыв Чехия и Канада. 1-1. Ждём развития событий!

1 малый штраф заработали по ходу периода чехи, канадцы пока играют чисто.

Возвращаются хоккеисты на лёд. 2-ой период у Канады и Чехии.

Гоооол!!! Кайл Туррис выводит Канаду вперёд: 2-1.

В большинстве играют канадцы.

В большинстве играют канадцы.

Появился шанс у чехов сравнять счёт: в большинстве играют они.

На последних минутах 2-го периода рассечение получает канадский хоккеист. Менее 5-ти минут до окончания периода.

ГООООЛ!

И ещё один ГООООЛ!!! Через 15 секунд после последнего, 4-1 повели канадцы.

По-полной воспользовались большинством североамериканцы. Маккиннон и Райлли поражают ворота чехов.

С такой скоростью забивания успеют и ещё забить канадцы. В большинстве играют они.

На 2-ой перерыв отправляются хоккеисты. 4-1, уверенно вышли вперёд канадцы.

На льду канадцы и чехи. Смогут европейцы приблизиться к соперникам?

В равных составах играют команды Насобирали шайб в воротах чехи за время 5-тиминутного перерыва.

В большинстве чехи. может, сумеют сократить отставание?

В равных составах играют команды.

Гоооол!! Отыгрывают 1 шайбу чехи, но всё ещё уступают 2-4.

Иржи Новотны стал автором 2-ой шайбы чехов.

Гооооол!!!

Воспользовались большинством чехи. С минутной разницей забивают они. Томаш Гертль делает счёт 3-4.

Ягр получил малый штраф в концовке поединка.

Звучит финальная сирена. Как ни старались чехи сравнять счёт, отставание было слишком велико. Побеждает Канада: 4-3.

И статистика: 34 бросков выполнили чехи против 20-ти у канадцев.

Удаление получил Коварж, в общем 37 минут штрафа насобирали чехи против 6-ти у канадце.