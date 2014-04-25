Шумахер наконец вышел из комы?

Новости Франции. К сожалению, новость о том, что Михаэль Шумахер вышел из комы, оказалась слухом.

Сегодня днем СМИ со ссылкой на телеканал RTL, написали, что легендарный гонщик наконец вышел из комы. Сообщалось, что его состояние улучшилось, и он даже узнал супругу.

Как сообщает спортивная редакция Bild в своем Twitter, журналисты немецкой газеты Bild опровергли радостную весть.

Никола Поль, журналистка Bild:

Шумахер вышел из комы? Простите, но эти слухи из Испании не верны. (Менеджер гонщика Сабина) Кем только что прислала мне смс, в котором пишет, что не подтверждала информацию RTL.

Напомним, Шумахер, катаясь 29 декабря 2013 года на лыжах во французском Мерибеле, упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии искусственной комы. В начале апреля Кем заявила, что он подает признаки пробуждения, позднее она сообщила, что в его состоянии наблюдается прогресс.