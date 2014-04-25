БК «Цмоки-Минск» в очередной раз с легкостью добрались до финала чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Первым финалистом чемпионата страны по баскетболу среди мужских клубов стали «Цмоки». Такой расклад ожидаем и был очевидным еще со старта турнира. Выход в решающую стадию «драконы» оформили 24 апреля, переиграв своих дублеров.

Дорога «драконов» к финалу получилась короткой и уж точно не тернистой. Другого никто и не ожидал.

Вступив в борьбу сразу на втором этапе (до этого действующий чемпион с разной степенью успеха отстаивал честь страны на международной арене), минчане провели шесть поединков в рамках фаворитского квартета, разумеется, ни в одном не проиграли и, возглавив турнирную таблицу, уверенной поступью проследовали сразу в полуфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/2 главной команде «драконов» пришлось скрестить оружие со своими младшими одноклубниками. Вторая команда «Цмоков» в первом раунде плей-офф неожиданно оставила не у дел осиповичскую «Свислочь».

Борьбы во внутриклубном дерби, само собой, не вышло: подопечные Андрея Кривоноса в каждом поединке с легкостью брали верх и всухую выиграли серию – 3:0.

В решающей дуэли номинальные гости немного не дотянули до сотни. Победа – 98:62, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Кривонос, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Мы пришли уже к завершающему этапу сезона, где мы не можем просто недооценивать свой чемпионат и не уважать его. Поэтому все сконцентрированы. Конечно, тяжело собраться. Все мысли, что уровень будет такой же, как на ВТБ или «Еврочеллендже».

Теперь действующий чемпион готовится к дуэли с соперником посерьезнее.

Баскетболисты «Гродно-93» в отсутствие на стартовом этапе «Цмоков» числились главными фаворитами и, взяв верх во всех поединках, закономерно первенствовали в «регулярке».

С приходом главного конкурента появились и первые поражения, причем по ходу турнира подопечные Андрея Василевко еще разок оступились в матче с Сожем. Но зато в полуфинальном споре с гомельчанами осечек пока не было: две уверенные виктории и уже в воскресенье Гродно сможет также оформить выход в финал.