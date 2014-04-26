Бой Лебедев-Джонс отменен. В крови панамца вновь обнаружен допинг

Новости России. Вечером 25 апреля внимание поклонников бокса было приковано к одному из главных боксерских поединков года. Россиянин Денис Лебедев должен был выйти на ринг против Гильермо Джонса из Панамы.

Однако бой так и не состоялся. За 40 минут до начала из штаб-квартиры WBA пришла срочная новость: допинг-проба, взятая у панамского спортсмена накануне, дала положительный результат.

Андрей Рябинский, организатор боя (передает корреспондент «Советского спорта» с места событий):

Мне пришлось запретить проведение этого поединка, ввиду того, что у Гильермо Джонса – положительна допинг-проба. Я понимаю, что все мы разочарованы. Но согласитесь, мы не можем, рисковать здоровьем нашего друга, выставляя его против бойца, который употребляет допинг.

Победитель этого боя получил бы звание чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе. Впрочем, россиянин, похоже, не очень расстроился. В интервью он отметил: что поделаешь, если американцы не хотят драться по-честному.

Денис Лебедев, российский боксер (передает корреспондент «Советского спорта» с места событий):

Вы видите, что все это произошло не по моей вине. Большое спасибо команде Андрея Рябинского. Я хочу драться, но американцы не хотят по-честному. Они попытались пролезть снова. Но мы доказали, что умеем постоять за себя.



Вчерашний поединок имеет предысторию.

В мае прошлого года россиянин проиграл панамцу. Но результат был аннулирован после того, как Джонс провалил допинг-тест. В его крови обнаружен запрещенный препарат фуросемид. И, по сути, бой в пятницу, 25 апреля, должен был стать боем-реваншем.

К этому бою спортсмены подошли с таким послужным списком: у Лебедева – 25 побед, из них 19 – нокаутом, и два поражения. У Джонса 39 побед – 31 нокаутом, три поражения и две ничьи.

Вне зависимости от исхода поединка Гильермо Джонс получил бы 800 тысяч долларов. Причем гонорар россиянина Дениса Лебедева огласке не подвергали.

Гильермо Джонс-Денис Лебедев. Взвешивание перед боем. Смотрите видео!