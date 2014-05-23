Чемпионат мира по хоккею в Минске. Чем запомнятся игры, были ли рекорды и куда может уехать главный трофей?

Новости Беларуси. 22 мая определился список полуфиналистов чемпионата мира по хоккею в Минске. На финишной прямой – четыре страны. 24 мая команда России скрестит клюшки со шведскими хоккеистами, а финны сразятся в ледовом поединке с чехами. На кону – право разыграть «золото» мирового первенства.

Чем же запомнятся эти игры, были ли рекорды и куда может уехать главный трофей чемпионата?

До главного поединка чемпионата еще целых два дня, но и четвертьфинал подарил болельщикам целую гамму самых ярких спортивных переживаний. Для белорусов в особенности.

Непростое начало решающего матча со шведами за выход в четвертьфинал. Радость того, что сравняли счет и даже ведем, обыгрываем пока все еще сильнейшую сборную мира. И, конечно, сожаление, что на этот раз белорусская команда сходит с дистанции.

Но играли наши хоккеисты отлично, изо всех сил. Об этом говорит и счет поединков с сильнейшими соперниками. До победы не хватило какой-то малости.

В принципе, чемпионат мира для белорусской команды самый удачный за последние годы. Как по результату, так и по качеству игры, считают эксперты, ведь когда-то ледовая дружина находилась на грани вылета из элиты мирового хоккея.

Виталий Давыдов, трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира:

Чемпионат мира показал, что белорусская команда достойна сегодняшнего положения, занимаемого в турнирной таблице. То, что они попали в плей-офф, дает нам основания в том, что в Беларуси хоккей развивается.

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира:

Сегодняшней сборной Беларуси, я думаю, вся страна годится, потому что она добилась конкретных успехов, попала в элиту сильнейших и здорово выступала. Я думаю, через лет 5-6 сборная Беларуси будет выглядеть намного сильнее.

Легендам советского хоккея атмосфера чемпионата в Минске понравилась. Впрочем, как и зрителям, многочисленным гостям первенства, туристам.

Игры в столице Беларуси побили пражский рекорд по посещаемости ледовых поединков. Это стало ясно после четвертьфиналов Чехия – США и Россия – Франция, на которых собралось 22 245 зрителей.

Общее число болельщиков, посетивших трибуны «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», составило 550 763 человека. Это уже больше на 6,5 тысяч чем в Праге 2004 года после завершения всех игр чемпионата.

Беларуси удалось сделать действительно большой праздник большого хоккея. Побыть на нем до конца хотят даже фанаты, чьи сборные уже улетели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Один из лучших чемпионатов, на которых я был.

Очень понравилось. Спасибо вам. Это хороший чемпионат. Всем довольны.

Чудесные болельщики, гостеприимный город, люди все подходят, радуются, поздравляют нас. Все очень чудесно, погода чудесная, фан-зона супер. Нам очень нравится.

Только победит дружба всегда.

Потрясающая страна, хорошие люди, везде порядок.

Итоги четвертьфиналов эксперты называют логичными. Остались сборные, привезшие сильные проверенные составы. Это те команды, которые в мировой табели о рангах находятся с первого по четвертое место.

Хотя, несомненно, открытием чемпионата стала игра Франции. Белорусскую столицу они покидают с высоко поднятыми головами. Дружина впервые за долгие годы пробилась в четвертьфинал.

На встречу за «золото» больше голосов в пользу России и Финляндии. Первая сборная считается сыгранней шведов, да и вратарская линия сильнее.

Матч же Чехии и Финляндии определенно будет очень непростым. Наверняка даже потребуется дополнительное время. Однако специалисты ставят на скандинавского монстра.

Что касательно финала, то при любом раскладе он обещает быть жестким и непредсказуемым. Клюшки скрестят очень сильные соперники. На трибунах ждут аншлага. Продлена работа зон гостеприимства. Наземный общественный транспорт будет работать до 4 утра.