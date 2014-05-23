Прямой эфир

Азбука хоккея. Буква «Э». Экипировка

23 мая 2014 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экипировка у хоккеистов стоит на первом месте. Хоккей - красивая игра, но о красоте здесь думают чуть ли не в последнюю очередь. Ведь он – на втором месте в списке самых травмоопасных видов спорта (после бокса).

Шлем, щитки, нагрудник, раковина, перчатки (или Краги) капа… В полной экипировке хоккеист становится пусть не пуленепробиваемым, но уж точно – шайбонепробиваемым!

В эпоху безшлемного хоккея некоторым вратарям протяжении карьеры накладывали на голову 500-600 швов.

У взрослых хоккеистов на шлеме есть небольшая полоска стекла. Молодежь же играет в шлемах с решеткой (каркасом безопасности). Кстати, нередко защита требуется не только игрокам, но и тренерам, в которых попадает шайба, а также зрителям, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Самое сложное – уберечь улыбку. Около 70% профессиональных хоккеистов на протяжении карьеры теряют хотя бы по одному зубу.

Спортсмены заботятся о том, чтобы максимально обезопасить себя от болезненных ударов шайбы и клюшки, от последствий столкновении с другим игроком, от падения на борт. Раньше обмундирование хоккеиста было тяжелым, и хоккеисты выглядели в нём неуклюжими.

Первый игрок, который использовал защитное снаряжение для головы — Джордж Оуэн из «Бостон Брюинз» в 1928 году. Последнее хоккеистом без шлема был 1997 года Крейг МакТевиш с «Сент-Луис блюз».

 

# Чемпионат мира по хоккею # Азбука хоккея

Другие новости рубрики

Все новости
Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Страна должна гордиться тем, чего достигла команда
22 мая 2014 22:27

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Страна должна гордиться тем, чего достигла команда

Кирилл Готовец, защитник сборной Беларуси по хоккею: Нынешняя сборная была достойна минимум полуфинала
22 мая 2014 22:21

Кирилл Готовец, защитник сборной Беларуси по хоккею: Нынешняя сборная была достойна минимум полуфинала

Беларусь-Швеция. Беларусь проиграла в четвертьфинале ЧМ, но заставила собой гордиться. Стенограмма онлайн-трансляции
22 мая 2014 20:10

Беларусь-Швеция. Беларусь проиграла в четвертьфинале ЧМ, но заставила собой гордиться. Стенограмма онлайн-трансляции