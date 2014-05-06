Чемпионат мира по хоккею-2014. В Минск прибыли национальные сборные Италии и Франции

Новости Беларуси. Беларусь встречает первых участников чемпионата мира по хоккею. Первой в белорусскую столицу прилетела сборная Италии. Следом за ними приземлился самолет национальной дружины Франции.

Хоккеистов встречают в национальном аэропорту «Минск».

Можно сказать, спортивный праздник 6 мая наконец-то начался. Потому что начали прибывать, собственно, те, кто нам этот праздник подарит, – игроки национальных сборных стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

6 мая в Минск прибыли команды Франции и Италии. И примечательно, что итальянцы обогнали французов.

Все ждали, что первыми прилетит сборная Франции (так планировалось), а потом – итальянцы, но так вышло, что рейс из Милана приземлился раньше французов на 20 минут.

Будем надеяться, что итальянцы такими же скоростными будут и на матчах чемпионата. И, в частности, во встрече со сборной Франции. А это встреча состоится уже в это воскресенье, 11 мая, и будет очень важной для обеих сторон.

Марко Инсам, игрок сборной Италии:

Все выглядит прекрасно. Первые впечатления хорошие. Я знаю, что в Беларуси хоккей на очень высоком уровне. Так что мы ждем хорошей организации.

Томас Покел, главный тренер сборной Италии:

В северной части Италии, в горах, хоккей достаточно популярен. Но профессиональных игроков у нас все равно не так уж много. Тем не менее они весьма талантливы. Мы делаем с этими парнями огромную работу.

Раз эти сборные прибыли раньше, все-таки немного больше времени у них будет хотя бы на то, чтобы погулять по Минску, посмотреть на замечательное оформление, сделанное специально к турниру, познакомиться со всей инфраструктурой, а ведь очень многое было сделано именно к этому чемпионату. Новые ледовые арены появлялись, многое другое, над чем долго пришлось работать.

Конечно, понятен особый трепет, хотя в Беларуси и чемпионаты проводились разные. Например, чемпионат мир по тому же хоккею среди юниоров.

У нас был чемпионат мира по велотреку. У нас есть Рождественский турнир на приз Президента, который считают неофициальным турниром, чемпионатом мира среди любителей.

Но все-таки первенство планетарного масштаба первый раз мы принимаем. Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И, конечно, особый трепет и особое волнение. В том числе и у волонтеров тех же, которые уже не первый день работают в аэропорту, встречают членов делегаций. 6 мая – игроки. Для волонтеров это тоже особенный день, особенное волнение и ожидание.

Анна Свирид, волонтер:

У нас уже был опыт встречать гостей из других стран. Но сегодня особенный день, потому что мы встречаем не просто гостей или фанатов, мы встречаем команды из Италии и Франции. Конечно, мы немножко волнуемся, но мы готовы.

Анжелика Рябцевич, волонтер:

Самые частые вопросы, которые задают иностранцы, – это, конечно, в первую очередь, где они могут поменять валюту, где могут выпить кофе или просто посидеть отдохнуть, где на территории аэропорта находятся отели, комнаты отдыха. Также еще спрашивают, где можно заказать такси и сколько стоит такси.

И, конечно, особенная нагрузка для волонтеров, особенным таким днем станет еще и 7 мая, когда к нам прибудет наибольшее число сборных из стран-участниц чемпионата. Сразу 12 команд прибудут в Национальный аэропорт «Минск».

А последней, уже 8 мая, прилетит к нам сборная Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.