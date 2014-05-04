Чемпионат мира по хоккею в цифрах: сколько продлится церемония открытия и сколько билетов на матчи продано?

Новости Беларуси. Программа «Неделя» продолжает свой обратный отсчет до чемпионата мира по хоккею. До главного спортивного события года осталось всего 4 дня. Хотя счет уже идет, пожалуй, на часы.

Корреспонденты уже рассчитали все по минутам и узнали сколько продлится церемония открытия, сколько билетов продано, сколько всего ледовых встреч состоится на протяжении чемпионата. Чемпионат мира в цифрах — специальная рубрика «Недели» от Ирины Живаевой.

Число 1

Первый чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе принимает Беларусь. А 1 мая состоялось долгожданное открытие — движения по проспекту Дзержинского. Как и обещали, к турниру открыли все его участки, закрытые ранее на реконструкцию. Проехать по проспекту Дзержинского полностью — от начала до конца, безо всяких объездов автомобилисты мечтали 6 лет.

Геннадий Метелица, генеральный директор КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Реконструкция включает в себя восьмиполосное движение автотранспорта, широкие тротуары, троллейбусные линии, транспортная развязка на перекрестке Дзержинского – Алибегова, четыре подземных пешеходных перехода.

К чемпионату мира по хоккею приурочено и открытие первого в Минске аквапарка – он и первый настоящий большой парк водных развлечений в Беларуси - пятый по величине в Европе. Нельзя сказать, что это только аквапарк. Здесь не только водные развлечения, но и тренажёрные залы, спа-центр, бары и даже гостиница. Большой развлекательный центр для детей и взрослых. Вот этот аттракцион – единственный на просторах СНГ. Смысл – путешествие на другую планету, чтобы помочь нашим далёким космическим собратьям. И всё-таки, основное - водные развлечения во всём их многообразии. Здесь десятки бассейнов, горок, разнообразных аттракционов для детей и взрослых. Одновременно поплескаться здесь смогут почти 2 тысячи человек.

Число 16

Торжественная церемония открытия чемпионата продлится около 16 минут. От 15 до 17 – так заявляли на неделе организаторы. Предполагалось, что изюминкой открытия станет необычный 3D-видеоряд. В частности, «Черный квадрат» Казимира Малевича трансформируется в шайбу. Церемония пройдёт 9 мая в «Минск-Арене» — начнётся в 20.30. За час до этого начнёт работу фан-зона возле главной ледовой площадки.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

С 19.30 все у кого есть-нет билетов могут посетить эту фан-зону. Будет на фан-зоне установлена сценическая площадка, торговые палатки, будет реализовываться фирменная сувенирная продукция.

После дня открытия ещё 16 суток мы будем следить за битвой 16 сборных. С особым вниманием это будут делать 16 судей, а среди них и два белорусских арбитра.

Число 100

100% билетов продано на матч открытия между командами Беларуси и США. И на некоторых других встречах уже ожидается аншлаг.

Анна Корабельникова, специалист компании-оператора продажи билетов:

Это действительно так. На данном этапе продано более 70% билетов. Лидерами по покупке билетов являются болельщики из Российской Федерации. Их более 17 тысяч. На втором мечте Польша, также Латвия, Германия очень активно принимает участие в покупке билетов. Также есть такие экзотические страны, как, например, Республика Бурунди - это восточная Африка, целых 4 билета они купили!

А ещё купить билеты можно будет в Студенческой деревне, где будет жить часть болельщиков — в зоне гостеприимства, которая открылась на этой неделе. Здесь во время чемпионата организуют дополнительные пункты продажи билетов. Работать они будут практически круглосуточно. Можно будет воспользоваться самыми разнообразными услугами, например, совершить необходимые покупки, перекусить, посетить врача, воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Всего будет 3 таких зоны, еще около Ледового Дворца на Притыцкого и около Дворца спорта.

Число 60

64 матча пройдут на протяжении чемпионата. Решающие игры, в том числе, полуфиналы и медальные поединки, состоятся на льду «Минск-Арены». Все эти матчи будут освещать наши коллеги — журналисты со всего мира прибудут в Беларусь. В частности, 68 комментаторских позиций для телевидения размесятся на столичных ледовых площадках. Также к нам приедут сотни пишущих журналистов и фотокорреспондентов. А пока идёт фотосъемка на удостоверения. В том числе, и для прессы. На неделе открылся аккредитационный центр.

Анастасия Маханова, сотрудник центра аккредитации:

Мы выдаем вот такого типа карточки. (Что это за карточка? Какое она право дает прохода куда-то?) Это зависит от того, что написано вот в этом квадрате. То есть, существуют разные зоны — от 1 до 9. В зависимости от того, какая зона написана — туда можно проходить. По моим наблюдениям, сегодня самой популярной была цифра 9 — это обозначает проход в волонтерскую зону. И как-то с утра их было больше всего.

Число 25

25 мая состоится финальная игра – станет известно, сборная какого государства одержала победу. Прибывать команды стран-участниц начнут во вторник. До 25 игроков можно включать в общий состав каждой из них. Ещё один важный момент связан на чемпионате с числом 25 — столько лет в среднем волонтёрам, которые будут помогать и участникам, и гостям чемпионата. Самое важное для них - знать иностранный язык. Далее все зависит от места, где они работают.