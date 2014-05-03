О хоккее, хоккейной Беларуси и просто Беларуси перед ЧМ-2014. Интервью с главным тренером Национальной сборной по хоккею Гленом Хэнлоном

Мистер Глен, спасибо вам за то, что, несмотря на свою занятость, вы уделили программе «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь» время.

Вы второй раз возвращаетесь работать в Беларусь, каковы ваши впечатления о том, как изменились люди, город, хоккей?

Я бы отметил, что город вырос. Видно, что много денег в него инвестировали – появились отели, улучшилось транспортное сообщение, арены.

Я не могу сказать наверняка, но мне хочется верить, что и жизни людей улучшаются. Этого бы мне очень хотелось.

Принимая приглашение приехать сюда, в Беларусь вы взяли на себя очень важную миссию. Как это происходило: вам позвонили из Минска и вы ответили – окей, я принимаю вызов!?

Мне позвонили после Мирового чемпионата. У меня спросили, хочу ли я вернуться? Я обсудил всё со своей женой. Конечно же, мне это было очень интересно, и она поддержала и воодушевила меня, сказав: ты должен доделать там то, что начал.

Вы смогли добиться того, что белорусская сборная заняла 6 место на чемпионате мира в Латвии. Какие у вас планы на предстоящее первенство?

Мы очень упорно трудились два года, чтобы хорошо выступить тогда в Риге. Сейчас в мировом рейтинге Беларусь находится на 15 месте. Мы должны проложить дорогу в первую десятку. Это будет сложно, но я верю в наших игроков. Мы все будет работать так усердно, как только сможем.

Наша команда будет играть дома. Это поможет игрокам, или наоборот? Ведь публика будет их поддерживать, и в то же время ожидать побед.

Нет, я не думаю, что нам стоит как-то волноваться. Мы уже давно в спорте, мы понимаем, КАК нужно играть и делаем все возможное для победы. Понятно, что когда мы выигрываем – людям это нравится, а когда – нет, то они недовольны. Это логично! Я в хоккее с 10 лет. Да и все игроки тоже, поэтому для нас это естественно. В истории Мировых чемпионатов, мне кажется, что есть только одна команда– это была Швеция в прошлом году – которая выиграла золотую медаль, играя дома.

У нас есть очень важное преимущество: около 40 процентов наших игроков играют за «Минское «Динамо». А в этой арене они играют 30 раз в год. Они привыкли к своим болельщикам, дома они играют лучше, и будем надеяться, что это тоже нам поможет.

А что на ваш взгляд помимо «Арены» изменилось в Минске? Стало ли больше английского языка?

Беларусь как страна в целом очень хорошо поработала. В 2005 году, когда я останавливался в отеле – никто здесь не говорил по-английски. Мы ездили по небольшим городам, и было лишь три-четыре человека из обслуживающего персонала, кто мог нам помочь. И так было везде, куда бы мы ни пришли. Сегодня же, когда я приехал на заправку и пытался объясниться по-русски, молодой человек сказал: «Говорите по-английски, я пойму вас!». Очень много знаков и табличек на английском появилось. Все это делается к Мировому чемпионату, но это в дальнейшем поможет развивать туризм. Те люди, которые сюда приедут, будут приятно удивлены.

Наши зрители обычно видят вас только здесь, на «Арене» во время тренировок. Как выглядит ваша жизнь здесь в Минске вне «Арены»? Как вы отдыхаете?

Не так уж много времени для отдыха. После работы в «Арене» я прихожу домой, там ем – я сам для себя готовлю. Здесь, в «Минск-Арене» есть тренажерный зал, куда я хожу и стараюсь поддерживать свою форму. Очень редко я куда-то выхожу.

А ходите ли вы за покупками?

Да, я хожу по магазинам. Здесь недалеко от «Арены» есть места, где можно все купить. Вы знаете, я живу обычной жизнью, и для меня во многом эта жизнь даже проще, чем если бы мне нужно было водить моего сына на хоккей, или делать еще много вещей, которые моя жена пишет мне длинным списком, когда я в Северной Америке. Поэтому сейчас моя жизнь очень проста.

У вас была возможность попутешествовать по Беларуси, нашли ли вы для себя какие-то интересные и особые места, которые до сих пор помните?

Да, конечно, есть такие. Например, вот недавно 5 дней мы провели в Гродно. По-моему, это просто прекрасный город! Городские власти стараются везде навести порядок. Там есть красивые парки – просто чудесный город! Некоторые улицы и вовсе выглядят очень по-европейски. Мне там очень понравилось.

Иногда, когда у меня есть время, я езжу в Логойск – вокруг находятся просто замечательные места – там можно интересно провести время. И таких мест очень и очень много!

Когда меня люди спрашивают о Беларуси, я всегда сравниваю ее с тем местом в центре Канады, где родился я. Там нет ни гор, ни океана, но у нас и у вас хорошо развито сельское хозяйство, есть очень красивые поля, деревья, природа и т.д. Как и в Канаде, в Беларуси есть очень много традиций, которые белорусам удалось сохранить.

Даже тот факт, что приезжая сюда, люди попадают в страну, которая когда-то была частью СССР, могут посмотреть, как все тут отличается от тех представлений и стереотипов, которые существуют. Именно это интересно!

Есть еще кое-что, что объединяет Беларусь с Канадой. Наш президент играет в хоккей. А ваш премьер-министр – Стивен Харпер – написал о хоккее книгу. Как вы думаете, приглашение в Беларусь на чемпионат мира было бы интересно Стивену Харперу?

Вы знаете, приглашение – это, конечно, всегда хорошо… Но я могу представить, насколько заняты политики. Я думаю, что если бы два лидера встретились, то им бы было о чем поговорить, т.к. у них есть много общего. Возможно, им было бы также интересно обсудить, как нужно забивать голы и как вообще играть в хоккей. Думаю, они бы оценили эту общую связь!

А вам не кажется, что весь Чемпионат мира в какой-то мере связан с политикой?

Ну, это не политика для Беларуси. Для меня это совсем не политика. Я бы вообще никогда не связывал политику со спортом. Я думаю, что спорт – это не то, что используется для продвижения или показа политических взглядов. Это должно оставаться развлечением от начала до конца для тех людей, которые приходят посмотреть игру. Есть, конечно, люди в некоторых странах, которые делают выводы, высказывая свои взгляды о том, чего они не знают. Спорт должен сохранять свой дух, а они пытаются его использовать для других целей. Мне это просто не нравится! Я всегда говорю: «приходите и получите удовольствие от игры, приезжайте посмотреть на город, на арены, людей». А политика в этом не должна принимать никакого участия.

Но такие вещи, как Мировой Чемпионат, могут повлиять на политические отношения положительно. Тут можно вспомнить игры между Канадой и СССР.

Да, в этом вы правы. Та серия игр показала, что у нас много общего, мы стали друзьями на всю жизнь. Мы установили связи между двумя странами. Мы до сих пор смотрим те игры по телевизору и по-дружески разговариваем.

Как изменились Ваши представления о Беларуси после того, как Вы сюда приехали и пожили?

После того, как я побывал здесь в 2005 и сейчас, сравнивая, могу сказать, что все намного проще сейчас. Начиная от банкоматов… Буквально все говорит о большом прогрессе, развитии страны. Все намного удобнее и легче стало.

В одном из ваших интервью вы сказали, что вашей целью номер один по возвращении в Беларусь является возвращение уважения к белорусскому хоккею. Вы бы не могли объяснить, что вы имели в виду?

Вы знаете, когда сборная сидит на 15-м месте в мире, то большого уважения к ней нет. Уважение появляется тогда, когда вы достигаете цели, когда вы имеете возможность квалифицироваться для Олимпийских игр. Нашей команде потребовалось почти три года для того, чтобы набрать достаточно очков в различных мировых соревнованиях для квалификации на Олимпийские игры.

Деньги – это не проблема здесь. У нас есть новая арена в Орше, красивый новый спортивный комплекс в Молодечно. Есть новый проект, который реализуется в Раубичах для команд игроков до 18 и до 16 лет, для мужской команды, для команды «Динамо». Деньги потрачены. И сейчас от этих команды требуется попасть в первую восьмерку. Это не может быть сделано посредством какой-то магической формулы или за несколько матчей. Нам нужно работать, начиная с самого низа, выстраивая игру.

Прошлый раз, все эти игроки сделали большую работу, мы попали в первую 8-ку. Но потом, возможно из-за слабо проработанной основы, мы снова спустились вниз. Сейчас команда старается вернуть себе тот результат, которого они достигли тогда.

Насколько я понял, минимальная задача для вас: завоевать 8-е место, правильно?

Я не хочу сказать, что мы должны сидя здесь определить свою цель: вот это место мы хотим. Для начала нам нужно попасть в первую десятку. Т.е. нам все еще нужно подняться на пять пунктов, что действительно очень сложно сделать. В Италии, Франции, Польше, Дании – во всех этих странах хоккей развивается стремительно. И нам нужно не только развиваться с ними на одном уровне, мы должны делать это быстрее, чтобы повысить свой результат. Нам нужно очень многое для этого сделать, очень много.

Но по крайней мере, здесь мы увидим прекрасное шоу, не правда ли?

Да, это прекрасное место для такого события, все будет замечательно. Сюда приедут люди со всего мира. Что я хотел бы пожелать нашим болельщикам, так это прийти, получить удовольствие от игры, от того шоу, которое для них приготовлено, наслаждаться играми, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не подвести и показать особенную игру.

Хорошо, спасибо вам большое. Очень надеюсь записать с вами интервью после Мирового Чемпионата, когда мы будем поздравлять вас с успехом и хорошими результатами.

Спасибо большое!

Как нам нужно говорить? «Вперед, Беларусь, вперед!» Так?

Да, именно так!