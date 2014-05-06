Новости Беларуси. Хоккейных болельщиков будут доставлять на матчи ЧМ-2014 специальным транспортом. Так, в Гомельской области для этих целей выделили 10 новейших автобусов, оформленных в стилистике мирового первенства.

Воспользоваться ими смогут те, кто приобретет билеты на игры с участием белорусской национальной сборной. Любителей хоккея не только с комфортом доставят туда и обратно, но и обеспечат в дороге горячими и прохладительными напитками, а желающих еще и тематическими сувенирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Погарцева, начальник отдела пассажирских перевозок ОАО «Гомельоблавтотранс»:

В услугу входит проезд в комфортабельном автобусе, сувенирная продукция, услуги сервиса. Полностью комфорт, доставка в «Минск-Арену» и обратно. Телефоны разрываются, билеты уходят просто на Ура.